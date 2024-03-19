Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего специально для "Телеграфа" объяснил, как будет вести себя Россия после переизбрания Путина

После выборов в РФ, где Путину нарисовали под 90%, от России следует ожидать попыток поднять ставки, более жесткой политики. Для Путина было важно получить в определенном виде легитимизацию своей агрессивной политики. И он ее получил.

На внутреннем поле имеем те самые нарисованные 87,28%. На внешнем поле Путин сейчас может ссылаться, что все его действия – воля российского народа. Ну а народ – такой, какой есть.

Потому и активизируются информационные операции РФ. Не с оправданием войны в Украине, не так в лоб. А некие фланговые удары. То, что началось еще несколько месяцев назад. А именно – что Россия является неотъемлемой частью европейской, мировой культуры и политики. Важная составляющая. Соответственно, производным от этого будет идти – ну, раз уж русские люди такие, давайте вместе подумаем, что с этим делать и как нам жить дальше.

Параллельно с этим пойдут более жесткие позиции и новые провокации на разных географических площадках. Тут и Африка, и европейские страны.

Если говорить об Украине, не исключаю усиления военного давления со стороны РФ. В том числе – проведение новой волны мобилизации среди обычных граждан. Просто потому, что руки у Путина сейчас развязаны.