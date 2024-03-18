Масштаб фальсификаций рекордный: СМИ подсчитали, сколько голосов за Путина вбросили

В выборах приняли участие 74,5 млн избирателей

На прошедших в России президентских выборах не менее 31,6 млн голосов за российского диктатора Владимира Путина были вброшены фальсификаторами. К такому мнению пришли журналисты.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор газеты "Новая газета. Европа" Кирилл Мартынов. По его совам, с помощью метода математика Сергея Шпилькина журналисты оценили долю "аномальных" голосов.

"Мы использовали данные по итогам обработки 97% протоколов ЦИК, собранных каналом "Невыборы". Без учета электронного голосования, в выборах приняли участие 74,5 млн избирателей. 64,7 млн из них, по данным ЦИК, проголосовали за Путина", — отметил Мартынов.

Он подчеркнул, что из этого анализа следует, что Путин получил не меньше 31,6 млн голосов с помощью фальсификаций. То есть около половины голосов за него были вброшены.

"Это рекордный масштаб подделки голосов на президентских выборах в России. Фальсификаций было настолько много, что область "честных" голосов статистическими методами выделить практически невозможно", — написал он.

По словам журналиста, метод Шпилькина выявляет, сколько голосов было "добавлено" победителю за счет вброса бюллетеней и переписывания итоговых протоколов. Для этого сопоставляется распределение голосов за разных кандидатов с явкой на каждом отдельном участке.

"Если выборы прошли честно, распределение за кандидата-лидера и всех прочих кандидатов должны быть идентичны, то есть отличаться только по абсолютному значению за счет разного количества голосов, а не по форме. Однако вброс за одного из кандидатов влияет на распределение: он увеличивает и явку, и результат", — подытожил Мартынов.

Напомним, в понедельник, 18 марта, завершили подсчет голосов на президентских выборах в России. Российские СМИ сообщили, что диктатор Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

Ранее "Телеграф" писал о том, кто открыто поздравил Владимира Путина с победой на "выборах" в России.