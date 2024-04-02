Украинский журналист, блогер, публицист и политический деятель Виктор Трегубов рассказал, почему не стоит придумывать псевдоисторические небылицы об Украине

Лента Фейсбука знает, что я люблю историю средиземноморского региона. И регулярно мне его подсовывает. Это больно.

Во-первых, часто оно выдает по принципу "вот тебе то, на чем твой глаз задержался больше всего". Глаз же часто задерживается на абсолютном бреде. Просто потому, что ты не можешь понять, серьезно ли они. Так, например, теперь мне лента регулярно подкладывает рассказы афроамериканцев о том, что все культуры, хоть как-то причастные к Африке, всегда были черными. От фараонов и карфагенян до маврских династий Иберии.

Во-вторых, всегда больно заходить в комментарии. Там всегда есть албанцы, которые с помощью ста тысяч мемчиков утверждают, что они предки римлян, и северомакедонцы, которые утверждают, что Греции 200 лет, а они потомки Александра. Иногда они ругаются друг с другом. Появление ИИ, генерирующих рисунки, добавила дуэль на спаме фантастическими изображениями.

Некоторые споры бывают очень веселыми. Особенно когда из них, травмированные фейспалмами, самоустраняются те же греки. Тогда выходит эпическая заруба между албанцами, северомакедонцами и афроамериканцами на тему, чья же была Клеопатра. Иногда подходят болгары. "Семерка же городов, споря, Гомера отечеством зовется – Сумы, Херсон, Конотоп, Киев, Харьков, Одесса, Бердичев".

Так вот почему это важно.

Все эти герои, защищающие вымышленную честь нации ИИ-рисунками в эти моменты выглядят жалко. Это, как говорится, лютейший кринж, он же испанский стыд. Люди делают полную позорную фигню в искреннем убеждении, что это долг патриотический, но стыдно почему-то тебе. Они так стараются придумать своей нации исторические доблести, что и ребенок поймет – настоящих побед в нации нет, или они о них не знают.

Что характерно, англичане или французы такими бравурными выдумками уже давно не страдают. Гордиться вымышленным прошлым – дело народов, у которых очень х*еново с реальным настоящим.

Втрое большую боль вызывает, когда то же делают твои соотечественники. Ибо ты понимаешь, насколько же полными, искренними, шаровидными дебилами они выглядят в глазах иностранцев, и как на самом деле дискредитируют твою нацию.

Именно это каждый раз мотивирует без устали опровергать всю историю о трехтысячелетнем украинском языке, государстве со времен Триполья и нации со времен Королевской стоянки. Конечно, выслушивая от пшеничноусых дедов, что ты просто не патриот, а продавшийся предатель, потому что конкурс самых благозвучных языков еще в Велесовой книге описан.

Это не патриотизм. Это даже не пропаганда. Это позор тупой, а тупому позору у нас не место. Пусть лучше враг рассказывает об "этрусках — это русские", победе над китайцами восемь тысяч лет назад и князе Георгии Даниловиче Чингисхане. Им подходит судьба наций в состоянии упадка. Нам – нет.

Источник: пост Трегубова в Facebook