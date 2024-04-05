Бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о тактике российских захватчиков

Россияне учатся у нас воевать.

Нашим ключевым преимуществом в начале полномасштабного вторжения была профессиональность военных.

Мы любим свое критиковать, но наши штабы работали значительно эффективнее вражеских. Наши операции планировались искуснее. Наша военная бюрократия и путь принятия решений были гораздо меньше, чем у врага. Мы даже фиксировали, сколько у них проходит дней от потери позиции до принятия решения относительно дальнейших действий — действительно, это было в 2022 в разы дольше, чем у нас.

Впрочем, это не только мы осознали, но и враг тоже. Ибо если чисто математически подходить к сравнению двух армий, то нас уже не должно было существовать как государства. А мы освободили немало территорий и достаточно уверенно держим оборону. Итак, враги начали у нас учиться.

Они позаимствовали нашу специфику работы штабов, которая давала нам преимущество.

Они начали копировать некоторые военные решения и оптимизировали процесс их принятия. И несмотря на то, что они сильно наступают, они используют наши военные идеи даже для передвижения подразделений.

Этот процесс неизбежен и время играет против нас.

Есть ли из этого выход?

Он был и год назад — помочь нам с оружием и ПВО, чтобы мы получили преимущество над врагом и быстрее освободили свои территории.

Источник: пост в Facebook