Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про тактику російських загарбників

Росіяни вчаться в нас воювати.

Нашою ключовою перевагою на початку повномасштабного вторгнення була фаховість військових.

Ми любимо своє критикувати, але наші штаби працювали значно ефективніше за ворожі. Наші операції планувались майстерніше. Наша військова бюрократія і шлях прийняття рішень були набагато менші ніж у ворога. Ми навіть фіксували скільки в них минає днів від втрати позиції до прийняття рішення щодо подальших дій — дійсно, це було у 2022 в рази довше ніж у нас.

Втім, це не тільки ми усвідомили, а й ворог теж. Бо якщо суто математично підходити до порівняння двох армій, то нас вже не повинно було існувати як держави. А ми звільнили чимало територій і доволі впевнено тримаємо оборону. Тож, вороги почали в нас вчитись.

Вони запозичили певну нашу специфіку роботи штабів, яка давала нам перевагу.

Вони почали копіювати деякі наші військові рішення та оптимізували процес їх прийняття. І попри те, що вони потужно наступають, вони використовують наші військові ідеї навіть щодо пересування підрозділів.

Цей процес неминучий і час грає проти нас.

Чи є з цього вихід?

Він був і рік тому — допомогти нам із зброєю та ППО, аби ми отримали перевагу над ворогом і швидше звільнили свої території.

Джерело: пост у Facebook