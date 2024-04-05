Соучредитель Агентства моделирования ситуаций специально для "Телеграфа" объяснил, кто раскроет "ядерный зонтик" над Европой

Судя по сигналам, которые поступили 4 апреля из Брюсселя, где на уровне глав внешнеполитических ведомств стран — членов Альянса проходил Совет Украина-НАТО, мы и в этом году на летнем саммита блока (пройдет в США) не получим приглашения в это объединение. Это, в принципе, было предсказуемо. Увы, но таковой остаются позиция США и Германии.

Слабым утешением тут выглядит предложение разработать пакет помощи Украине сроком на пять лет с суммой до 100 млрд долларов. Обсуждать это будут, скорее всего, до конца года. Да и непонятно, откуда деньги брать.

При этом "защитой от Трампа" называют не только этот фонд (распоряжаться им планируется на уровне руководства НАТО), но и переориентацию Европы на свои силы. На фоне гипотетического возвращения Трампа в Белый дом (и его выпадов в адрес европейцев) уже появились мнения о необходимости рассчитывать не столько на "ядерный зонтик" от США, сколько – на свои ресурсы. У Франции есть полная ядерная триада (воздух, суша, вода), у Великобритании – подлодки, что тоже немало. Скорее всего, на основе французской ядерки и будет строиться безопасность Европы.

При этом в НАТО явно не понимают, что можно предоставить Украине такое, что способно в ракурсе безопасности заменить членства в Альянсе. Но нет сомнений, что по мере раскручивания европейского ВПК нам будут помогать всё больше.

Что касается нашего запроса на зенитные ракетные системы Patriot и ракеты к ним… Возможно, Запад что-то купит у арабов. У самих членов НАТО, похоже, не хватает такого рода вооружений. Нужно ведь держать определенный минимум для себя. Никто ведь не готовился к войне типа той, что развязала и грозит масштабировать Россия. А некоторые до сих пор не поняли, что – пора готовиться.