Співзасновник Агентства моделювання ситуацій спеціально для "Телеграфу" пояснив, хто розкриє "ядерну парасольку" над Європою

Судячи з сигналів, які надійшли 4 квітня з Брюсселя, де на рівні глав зовнішньополітичних відомств країн — членів Альянсу проходила Рада Україна-НАТО, ми й цього року на літньому саміті блоку (пройде у США) не отримаємо запрошення до цього об’єднання. Це, в принципі, передбачувано. На жаль, такою залишаються позиція США та Німеччини.

Слабкою втіхою тут виглядає пропозиція розробити пакет допомоги Україні терміном на п’ять років із сумою до 100 млрд доларів. Обговорюватимуть це, швидше за все, до кінця року. Та й незрозуміло, звідки брати гроші.

При цьому "захистом від Трампа" називають не лише цей фонд (розпоряджатися ним планується на рівні керівництва НАТО), а й переорієнтацію Європи на свої сили. На тлі гіпотетичного повернення Трампа до Білого дому (і його випадів на адресу європейців) вже з’явилися думки про необхідність розраховувати не так на "ядерну парасольку" від США, як на свої ресурси. Франція має повну ядерну тріаду (повітря, суша, вода), Великобританія – підводні човни, що теж чимало. Швидше за все, на основі французької ядерки і будуватиметься безпека Європи.

При цьому в НАТО явно не розуміють, що можна надати Україні такого, що здатне замінити членство в Альянсі в ракурсі безпеки. Але немає сумнівів, що з розкручуванням європейського ВПК нам допомагатимуть все більше.

Щодо нашого запиту на зенітні ракетні системи Patriot та ракети до них… Можливо, Захід щось купить в арабів. У самих членів НАТО, схоже, не вистачає таких озброєнь. Адже треба тримати певний мінімум для себе. Адже ніхто не готувався до війни типу тієї, що розв’язала і загрожує масштабувати Росія. А деякі досі не зрозуміли, що – час готуватися.