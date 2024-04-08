Политический деятель, журналист, антикризисный менеджер, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк поделился своим мнением относительно возможных переговоров с Россией

Откровенно об очевидном. Еще раз… Есть три степени определенной политической наивности в отношении войны в Украине.

Первый — верить, что присоединение к 17 млн кв. км своей площади еще 100 тыс. кв. км оккупированных украинских территорий является финальной целью России. Просто сравните цифры и оцените уровень жизни в России.

Второй — надеяться на достаточную для переговоров адекватность режима, который положил сотни тысяч своих граждан, экономические перспективы, международную репутацию и будущее своего государства ради увеличения своей территории на 0,6%. И ради масштабного демонстративного уничтожения в настоящее время гражданского населения другой страны.

Третий, роковой — считать, что россияне собираются соблюдать условия любых подписанных ими договоров. Что там относительно бумаг, на которых субъекты типа Путина/Патрушева ставят подписи?

Очевидно, что столько политической наивности в настоящем вряд ли где-то можно найти. Но если да, то откуда же у некоторых периодически берется это странное желание заставить Украину примириться с агрессором ценой территориальных уступок? Совершенно понятно, что будет дальше с Украиной, Европой, демократией и международным правом в целом.