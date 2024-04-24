Военнообязанные украинцы смогут получать консульские услуги за границей: в Минобороны назвали условия

В Минобороны Украины объяснили, что делать мужчинам призывного возраста, чтобы получить документы

После того как МИД Украины приостановил оказание консульских услуг мужчинам за границей, возникла паника. Однако в Минобороны Украины пояснили, что это все же возможно, хотя при некоторых условиях.

В ведомстве детально объяснили, кто из мужчин и в каком случае сможет рассчитывать на оформление документов и оказание других услуг в консульствах Украины за рубежом.

Так, консульские услуги мужчины смогут получить после того, как обновят военно-учетные данные. Что касается выдачи паспорта, то его можно получить только в том случае, если у мужчины есть военный билет.

Без предоставления этих документов украинские мужчины в возрасте 18-60 лет могут оформить только документы, чтобы вернуться в Украину. Также разрешено совершать действия в отношении детей с иностранными родителями или граждан, которые находятся под арестом или заключением в другой стране.

Проверка подлинности военно-учетных документов будет проводиться в порядке, который установил Кабмин Украины.

Напомним, что МИД приостановил оказание консульских услуг мужчинам из Украины во вторник, 23 апреля. После этого решения министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с заявлением. Он напомнил, что пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед родиной.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что военнообязанные украинцы за границей стали активно интересоваться паспортом Нансена. Это альтернативный документ, который выдается беженцам без гражданства.