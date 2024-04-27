Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілля Куса розповів, про ядерну тему та два важливі тренди, які визначать майбутнє російсько-української війни

Останнім часом з боку низки країн лунають гучні "ядерні заяви".

Так, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що хотів би розмістити на території своєї країни ядерну зброю США.

У відповідь на це Росія, яка наклала вето на пропозицію ООН заборонити розміщення ядерної зброї в космосі, попередила, що якщо на польській території з'являться ядерні об'єкти, вони стануть для неї законними військовими цілями.

Ну, а самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко раптом вирішив повідомити, що там нібито розміщено кілька десятків сучасних зразків тактичної ядерної зброї з Росії.

Тим часом видання Daily Mail із посиланням на джерела в Пентагоні повідомляє, що США планують розробити свою першу за чотири десятиліття нову ядерну боєголовку, відому як W93.

Насправді, я думаю, що ризики ядерної війни зараз досить низькі. Але цю тему використовують усі сторони – для того, щоб прокреслити конкретні "червоні лінії", які потім ляжуть у рамки майбутнього переговорного процесу.

Європейці використовують ядерну тему, щоб донести до Москви – вони теж готові грати в таку гру, використати відповідну зброю в оборонних цілях. Ну, а Росія продовжує шантажувати Захід ризиком ядерної війни, зокрема, і через Білорусь. Як це робить Захід через Польщу.

Швидше за все, "ядерне питання" обговорюватиметься як частина переговорних рамок – до кінця цього року.

У найближчому майбутньому є два тренди, за якими варто стежити.

Перший – формування переговорних рамок до кінця цього року. Як на мене, зовнішні гравці націлені саме на це. Сподіваючись перезапустити процес з урахуванням самітів світу.

Перший відбудеться у червні у Швейцарії, без участі Росії. Наступні, мабуть, у тому чи іншому форматі включатимуть російських представників. Боротьба розгорнеться саме за формат переговорів: на яких умовах їх вести, якою буде їхня база. Україна наполягає на своїй формулі світу. Росія проти цього. Тож тут шукатимуть дотичні точки.

Другий тренд – літній російський наступ. Його результати і будуть визначати подальші умови, на базі яких сторони вестимуть переговори наприкінці цього або на початку наступного року.

Саме ці два процеси, результати яких вимальовуються до кінця року, визначать майбутнє російсько-української війни.