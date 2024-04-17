Предложения "мира" Украине: что не так с инициативами трех стран

Китай, Турция и Франция преследуют свои внутренние цели, мало связанные с интересами Украины, говорит ветеран внешней разведки

В первой половине апреля появился ряд новых миротворческих предложений по прекращению российско-украинской войны. Так, Китай считает наиболее приемлемой формулу "без победителей и проигравших". В свою очередь Турция предложила новые семь пунктов, включая заморозку войны и "референдумы" через десятки лет. А Франция призвала остановить боевые действия на время проведения летней Олимпиады.

Своим мнением об активизации "танцев" вокруг переговорного кейса с "Телеграфом" поделился ветеран Службы внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

У России – свое понятие о "мире"

По мнению военного эксперта, о различных миротворческих инициативах очень точно высказалась министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По ее словам, на данный момент не осталось дипломатических средств, которые заставили бы российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины.

"Абсолютно верная, отталкивающаяся от реальности, позиция, – считает генерал. – Давно стало ясно, что Путин понимает только фактор силы. Что ни к каким переговорам, кроме как на своих условиях, Кремль не готов. А его условия – это замораживание конфликта, оставление за собой оккупированных украинских территорий, ослабление санкций. Чтобы накопить силы – и обрушить их на Украину уже с учетом прежних ошибок. В надежде окончательно уничтожить и наше государство, и нашу нацию".

В этом смысле, продолжает эксперт, дорогого стоят недавние заявления Шольца, что с Путиным он готов будет говорить лишь при определенных условиях. Среди которых – прекращение РФ своей военной кампании против Украины, выводе войск.

"Также следует отметить, что ФРГ заняла лидирующие позиции по предоставлению Украине милитарной помощи. И это тот самый ресурс, который помогает нам куда больше, чем очередные разговоры о переговорах", – уверен ветеран внешней разведки.

Потому, отмечает он, попытки некоторых политиков урегулировать ситуацию путем переговоров обречены на провал. Если европейцы реально намерены отстаивать украинский интерес, базирующийся на международном праве, уверен Василий Богдан. Речь идет об уважении суверенитета и территориальной целостности страны в границах 1991 года.

"На что Путин на данный момент не согласен. Он наращивает атакующие действия, запускает новые и новые волны наступления, – подчеркивает генерал. – Неправильно говорить, что россияне начнут мощно наступать в первой половине лета. По сути, они не сбавляют темпы наступления с октября, когда полезли на Авдеевку. Сперва им нужны были победы под очередные перевыборы Путина. Теперь – к 9 мая хотят захватить Часов Яр. И так далее".

Во что играет Китай

Василий Богдан акцентирует, что у Сил обороны Украины сказывается острая нехватка необходимых боевых средств – и снарядов, и ракет, и штурмовиков. Несмотря на это, украинские воины держат фронт.

"У противника есть незначительные, тактические продвижения на ряде участков. Но они не несут той стратегической угрозы, как хотел бы Путин", – поясняет генерал.

Безусловно, отмечает он, нужна активизация со стороны партнеров Украины в рамках предоставления нам милитарной и финансовой помощи. Чтобы помогли закрыть небо.

"Те же 25 систем Patriot, о которых ранее говорил президент Зеленский, нам бы очень помогли. И, конечно, крайне важно, чтобы как можно скорее в украинском небе появились модернизированные истребители F-16, способные доставать оккупантов и на временно оккупированной территории, и на территории РФ. Именно это нам необходимо, а не поиск возможности усадить Киев за стол переговоров с Москвой на условиях последней", – уверен Василий Богдан.

По словам эксперта, можно понять, когда в псевдомиротворчество играет Китай. Ему это выгодно, он открыто подыгрывал РФ с начала ее вторжения в Украину, напоминает генерал.

"КНР можно отнести к новой оси зла, в которую входят также Россия, Иран, Северная Корея. Как бы Китай ни пытался казаться нейтральным – он таковым не является. Есть множество доказательств его дипломатической, экономической помощи стране-агрессору. Помогает он РФ и милитарно, поставляя оборудование (через вторые-третьи страны) для ее ВПК, комплектующие. Войну официальный Пекин, как и Москва, называет конфликтом, прекращать ее предлагает на условиях, "которые сейчас существуют" (то есть на условиях Кремля). Пытается продвигать некие миротворческие инициативы – опять же в русле Кремля", – подчеркивает Василий Богдан.

По факту, это – попытки помешать проведению Глобального саммита мира, который запланирован на июнь и где намерены рассмотреть поиск окончания войны путем воплощения в жизнь "Формулы мира" президента Зеленского, считает эксперт.

Он акцентирует, что Россию на данное мероприятие не пригласили. И ее это раздражает. Поэтому Кремль пытается через страны, играющие в нейтральность, а на деле активно торгующие с ним, продвигать те или иные псевдомирные планы.

"Пока не ясно, будет ли на мирном саммите, который хотят провести в Швейцарии, Китай. Но его туда настойчиво приглашают. И нынешний визит немецкого канцлера Шольца в КНР – также в определенной мере направлен на это", – поясняет Василий Богдан.

По его мнению, учитывая, что Китай испытывает серьезные проблемы в экономике, что болезненными остаются вопросы Гонконга и Тайваня, есть шанс, что он прислушается к позиции Запада (своего основного рынка). И примет участие в Глобальном саммите мира.

Куда клонит Турция

Попытки Турции каким-то образом вклиниться в миротворческий процесс тоже понятны, считает эксперт.

"Президент Эрдоган и его правящая политсила проиграли недавние местные выборы. Это точно не придает ему уверенности. Как и то, что страна находится в ощутимом экономическом кризисе. Растут инфляция, дефицит. Это подталкивает Эрдогана к определенным связям с РФ. С целью, прежде всего, урегулировать турецкие экономические проблемы", – рассказывает Василий Богдан.

Он уверен, что именно об этом – и "мирные инициативы" Турции, просочившиеся в европейскую прессу и не имеющие ничего общего со справедливым миром. Об этом же и попытки заключить при посредничестве Эрдогана договоренности между Украиной и Россией по безопасности судоходства в Черном море, подчеркивает ветеран внешней разведки.

"Турции это выгодно, как было выгодно "зерновое соглашение" (заработала на нем около 15 млрд долларов), сорванное в итоге Россией. Но Украина тут действует в своих национальных интересах. А в них не входят новые сделки с РФ, пусть даже при посредничестве Турции (которая стабильно поддерживает территориальную целостность Украины в международно признанных границах, помогает нам милитарно – дронами, постройкой корветов и так далее)", – поясняет Василий Богдан.

Да, продолжает он, у турецкого руководства сложная ситуация. Эрдоган пытается получить пользу с разных направлений, включая российское. Но в Украине ситуация еще сложнее. Тем важнее нам не идти на потенциально опасные предложения, а всеми силами укреплять нацбезопасность, подчеркивает генерал.

Французский ход и украинская необходимость

Что касается предложения президента Франции Эммануэля Макрона прекратить боевые действия в Украине, Израиле и Судане с 26 июля по 11 августа (на время проведения Олимпийских игр в Париже), – оно традиционно, констатирует Василий Богдан.

"Такие, – поясняет он, – делают все лидеры стран, принимающих Олимпиаду. Но если во времена Древней Греции войны на определенных территориях, действительно, прекращались на время Олимпийских игр, то сейчас и мир более глобален, и некоторые лидеры лишены тех благородных качеств, которые были у древних греков".

По мнению генерала, ситуация на украино-российском фронте не позволяет "замораживать" конфликт даже на время. Он уверен, что Путин тут же воспользуется ситуацией, чтоб нарастить силы и средства для нового удара. Вероятны и провокации со стороны РФ, чем мы не раз сталкивались во время АТО на Донбассе, когда перемирий заключалось огромное множество, но не одно не сработало, напоминает эксперт.

"Безусловно, Украина приветствует усилия разных стран о прекращения российской агрессии и наступления мира. Но мир должен быть справедливым", – акцентирует эксперт.

Иначе, отмечает он, это будет лишь пауза перед еще более жестокой войной. А справедливый мир подразумевает полный вывод российского контингента со всех временно оккупированных украинских территорий (включая Крым и Донбасс); наказание тех, кто развязал войну, а также причастен к военным преступлениям; компенсацию Россией всех убытков.

Василий Богдан констатирует:

"Настало время партнерам Украины прекратить разговоры о переговорах, а открыть второй фронт антипутинской военной коалиции. Обеспечив безоговорочную победу Украине, что будет означать победу Европы и всего цивилизованного мира – и безопасную мирную жизнь в глобальном измерении".