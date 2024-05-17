Главный редактор "Апострофа" специально для "Телеграфа" объяснил, что означают удары ВСУ по оккупантам в Причерноморье

В последнее время ВСУ резко нарастили удары по оккупированному россиянами Крыму. А в эту ночь прилетело и в Новороссийск. Надо понимать, что такие удары носят системный характер – выбиваются системы ПВО, прикрывающие звхваченный полуостров. Таким образом создаются прорехи в противовоздушном "зонтике" Крыма, который до сих пор считался одним из самых плотных.

Зенитные ракетные комплексы и самолеты – это сам по себе дорогостоящий "штучный" товар, уничтожение которого подрывает потенциал противника. И всё это – явно часть какой-то готовящейся операции, за развитием которой мы сейчас следим.

А удары же по нефтеперерабатывающим мощностям – это параллельный кейс, направленный на подрыв экономического потенциала врага. Однако если мы говорим о Новороссийске, то это не только основной порт для экспорта нефтепродуктов на Черном море, но и фактическое место базирования съехавшего из Крыма российского Черноморского флота. Скоро ему, похоже, придется бежать в Абхазию.

Так что геноцид ПВО в Крыму, оккупационного флота и российской "нефтянки" продолжается.