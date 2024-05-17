Головний редактор "Апострофа" спеціально для "Телеграфа" пояснив, що означають удари ЗСУ по окупантах у Причорномор’ї

Останнім часом ЗСУ різко наростили удари по окупованому росіянами Криму. А цієї ночі прилетіло і в Новоросійськ. Потрібно розуміти, що такі удари мають системний характер – вибиваються системи ППО, що прикривають захоплений півострів. Таким чином створюються дірки в протиповітряній "парасольці" Криму, яка досі вважалася одною з найщільніших.

Зенітні ракетні комплекси та літаки – це дорогий "штучний" товар, знищення якого підриває потенціал противника. І все це – явно частина якоїсь операції, що готується, за розвитком якої ми зараз стежимо.

А удари ж по нафтопереробних потужностях – це паралельний кейс, спрямований на підрив економічного потенціалу ворога. Однак якщо ми говоримо про Новоросійськ, то це не тільки основний порт для експорту нафтопродуктів на Чорному морі, а й фактичне місце базування російського Чорноморського флоту, що з’їхав з Криму. Скоро йому, схоже, доведеться тікати до Абхазії.

Тож "геноцид" ППО в Криму, окупаційного флоту та російської нафтової галузі триває.