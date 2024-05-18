Политтехнолог Алексей Голобуцкий рассказал о недавних успехах Украины в Черном море

Давайте помимо сухопутного фронта, проанализируем фронт морской. Как там дела у "великого морского государства"? Как там "Черное море за три дня"? Как там русские порты?

А вот как. На днях Служба безопасности еще раз доказала, что россияне не способны защитить свои порты. Об этом свидетельствует большое количество прилетов за одну ночь с 16 на 17 мая по российским военно-логистическим объектам, которые расположены в Крыму и на российском побережье Черного моря. СБУ и ГУР совместно зажгли "бавовну" в Севастопольской бухте. Кроме того, подчиненные Малюка снова взорвали Туапсинский НПЗ в Краснодарском крае.

Все, что остается россиянам – прятать военные корабли в глубине портов за гражданскими судами. Россия раньше заявляла о своем доминировании в Черном море. Сейчас в кремле могут о нем забыть. Украинские дроны то и дело доказывают, кто на самом деле доминирует в битве за море.

Увеличивается и список целей. К примеру, в Севастополе прилетело по электроподстанции "Севастопольская", что привело к отключениям электроэнергии. Впрочем, все же НПЗ остаются одним из ключевых объектов, которые атакуют наши дроны. СБУ системно реализует подробно просчитанную стратегию по разрушению ключевой отрасли страны-бензоколонки. Так дроны уже второй раз за год "посетили" Туапсинский НПЗ, который россияне начали восстанавливать. После серии новых взрывов придется начинать ремонт снова. Всего же прилетов по российским НПЗ было около двух десятков!

Кроме того, в последнее время есть все большее понимание, что ПВО – один из ключевых факторов этой войны. РФ вынуждена прикрывать сотни объектов в тылу, которые являются целями дронов. И каждая массированная атака дронами влияет на количество ПВО на фронте – враг вынужден перекидывать ее в тыл.

В морском противостоянии можно еще упомянуть о "зерновом коридоре", который Украина себе обеспечивает самостоятельно. Экспорт через порты Одесской области вернулся на довоенный уровень. И это опять же заслуга дронов СБУ (как морских, так и воздушных), являющихся лучшими гарантами как "коридора", так и в целом ситуации с безопасностью на Черном море.

Источник: пост Голобуцкого в Telegram.