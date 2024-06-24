Ежегодная конференция по восстановлению Украины, которая в этом году прошла в Берлине, безусловно, стала важным событием. Более 3000 участников из политических, деловых и неправительственных кругов собрались для обсуждения планов послевоенного восстановления нашего государства. О главных итогах этой конференции рассказал вице-президент ICC Ukraine Дмитрий Алексеенко

Какие вопросы звучали за кулисами Берлинской конференции

Главной целью конференции было объединение усилий партнеров по планированию процесса восстановления Украины. По состоянию на начало 2024 года Всемирный банк оценивал стоимость послевоенного восстановления в $486 млрд. Привлечение такого объема инвестиций требует тщательной подготовки и координации. Этому вопросу были посвящены предыдущие конференции по восстановлению в Лугано-2022 и Лондоне-2023. Но они запомнились, прежде всего, нереалистичными планами украинского правительства, вроде роста ВВП до $1 трлн за 10 лет или заявлением о намерениях в семь раз увеличить производство электроэнергии.

В Берлине в повестке дня уже были конкретные инициативы и проекты. В частности, была представлена концепция восстановления по четырем измерениям: бизнес, человеческий капитал, местное развитие и европейская интеграция. Значительное внимание уделялось презентации инвестиционных возможностей и поощрению именно частного бизнеса к участию в восстановлении.

В целом риторика спикеров была полна оптимизма по поводу будущего возрождения Украины как современной европейской страны. Однако за кулисами звучали и более скептические мысли. Возможно ли полноценно планировать восстановление, когда страна ежедневно теряет критическую инфраструктуру из-за вражеских атак? Готовы ли инвесторы рисковать в условиях военных действий? Эти вопросы остались несколько в тени амбициозных деклараций.

Главные договоренности

Несмотря на скепсис, на конференции был достигнут ряд важных договоренностей и начаты интересные инициативы. Рассмотрим их поподробнее.

Альянс устойчивости малого и среднего бизнеса

Эта инициатива с бюджетом более 7 млрд евро направлена на поддержку украинского малого и среднего бизнеса, как основы восстановления экономики. К Альянсу присоединились 12 стран и 17 международных институтов, которые сосредоточат усилия по трем направлениям:

реформирование бизнес-среды и внедрение Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2027 года;

развитие инфраструктуры поддержки бизнеса, в частности, создание на базе Фонда развития предпринимательства учреждения развития;

улучшение доступа к финансированию через гарантии, гранты, льготные кредиты.

Это, безусловно, амбициозная и нужная инициатива. Однако есть определенные оговорки. Во-первых, она прямо конфликтует с правительственной Национальной стратегией доходов 2024—2030, которая ставит целью уничтожение малого и среднего бизнеса путем ликвидации упрощенной налоговой системы и усиления полномочий нереформированных контролирующих органов.

Во-вторых, непонятно, как будет поддерживаться бизнес в условиях активных боевых действий и разрушений той же энергетической инфраструктуры. Здесь снова встает вопрос о первичности задач.

Особое внимание должно быть уделено поддержке малого и среднего ветеранского бизнеса. Государство уже инвестировало в ветеранские предприятия более 313 млн грн для 684 ветеранов и членов их семей. Однако, несмотря на масштабы проблемы, эти усилия кажутся недостаточными. Ведь на июнь 2024 года статус участника боевых действий имеют уже более 1 млн граждан Украины.

И можно с уверенностью прогнозировать, что значительная часть из них изъявит желание начать предпринимательскую деятельность. Развитие малого и среднего бизнеса с участием ветеранов – это не только экономическая необходимость. Это инвестиции в социальную стабильность и психологическую реабилитацию людей, переживших ужас войны.

Skills Alliance для переквалификации украинцев

На развитие человеческого капитала направлена инициатива Skills Alliance с бюджетом 700 млн евро. Цель – переквалифицировать или повысить квалификацию 180 тыс. украинцев за 3 года, особенно представителей уязвимых групп – ВПЛ, ветеранов, молодежи. Один из проектов — Skills4Recovery, финансируемый ЕС и несколькими странами, и предполагает обучение востребованным на рынке труда профессиям.

Развитие человеческого капитала, непременно, принципиальный компонент восстановления. Однако амбициозные планы могут подвергнуться объективным препятствиям военного времени — ограниченным ресурсам, проблемам безопасности, миграции рабочей силы и т.д. Поэтому реализация этой инициативы потребует немалой гибкости и адаптивности. Также важно, чтобы все бюджеты не пошли на работу неэффективной Государственной службы занятости и гонорары иностранным консультантам.

Финансовая поддержка от партнеров

На конференции было объявлено о ряде финансовых соглашений. В частности:

предоставление Евросоюзом 1,9 млрд евро бюджетного финансирования до конца июня 2024 года;

подписание с ЕС гарантийных соглашений на 1,4 млрд евро по программе Ukraine Facility;

пакет помощи в поддержку энергетики от США — $824 млн;

договоренности из США о выделении $7,8 млрд бюджетной поддержки и $1,5 млрд на экономическое восстановление;

грант Всемирного банка на $230 млн для улучшения транспортной инфраструктуры;

$350 млн финансирования от DFC США для страхования военных рисков;

дофинансирование гуманитарного разминирования — более $35 млн.

И хотя объемы впечатляют, есть несколько "но".

Во-первых, большинство средств направлено в бюджет, то есть на текущие, а не восстановительные потребности.

Во-вторых, они покрывают только часть дефицита государственного бюджета. И в третьих, темпы выделения помощи партнерами пока отстают от обещаний. Поэтому, несмотря на прогресс, Украине следует активнее работать над привлечением финансирования, ведь без этого восстановление невозможно. И это должно быть не только государственная поддержка.

Частные инвестиции будут решать все: как их привлечь

Для успешного восстановления экономики Украины критически важно привлечение частных инвестиций. Именно они способны дать мощный толчок развитию бизнеса, созданию новых рабочих мест и модернизации инфраструктуры. Для этого необходимо сформировать привлекательный инвестиционный климат и обеспечить доверие инвесторов к государству.

К сожалению, последние кадровые решения украинского правительства в преддверии Берлинской конференции по восстановлению могут негативно повлиять на настроения потенциальных инвесторов. Увольнение ключевых должностных лиц, ответственных за восстановление, без четких объяснений причин, создает впечатление непоследовательности и непрозрачности в действиях власти.

Реализация амбициозных договоренностей, достигнутых на конференции в Берлине, во многом будет зависеть от того, кто будет назначен на вакантные должности и насколько эффективно они смогут наладить работу соответствующих ведомств. Инвесторы будут внимательно следить за этими кадровыми решениями, оценивая потенциальные риски для своих вложений.

Еще одним существенным фактором, влияющим на оценку инвестиционной привлекательности Украины, является расследование уголовных дел против менеджмента программы "Большая стройка". Эти резонансные дела, касающиеся возможных злоупотреблений и неэффективного использования бюджетных средств, отражаются на бизнес-имидже всего государства. От прозрачности и результативности этих расследований будет зависеть, поверят ли инвесторы в справедливость и верховенство права в Украине.

Без глубокого реформирования контролирующих органов — Бюро экономической безопасности, Государственной налоговой и таможенных служб — также не стоит рассчитывать на масштабный приход иностранных инвесторов. Пока эти учреждения будут оставаться под политическим влиянием отдельных групп внутри власти и будут использоваться для давления на бизнес, инвестиционная привлекательность Украины будет под большим вопросом. Иностранные компании вряд ли рискнут вкладывать серьезные средства в страну, где их бизнес-операции могут быть заблокированы налоговиками, а грузы будут задерживаться на таможне без объективных причин.

Поэтому для привлечения частных инвестиций, без которых полноценное экономическое восстановление невозможно, Украине крайне необходимы не только громкие инвестиционные форумы, но и реальные реформы, направленные на детенизацию экономики, борьбу с коррупцией, обеспечение равных и прозрачных правил игры для бизнеса. Только тогда обнадеживающие планы, представленные в Берлине, могут превратиться в конкретные инвестиционные проекты, которые принесут ощутимые результаты для развития страны и благосостояния ее граждан.