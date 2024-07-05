Военный высказался по поводу бегства известного шоумена и певца за границу во время войны в Украине

Сегодня в ленте преимущественно две фотографии. Романа Ратушного и Руслана Ханумака. Один погиб на Харьковщине. Второй скрылся в США. (Да, да, сбежал. Не**й пи***ть об астме, я тоже из Запорожья, тоже астматик и у меня вообще белый билет, так что не**й.)

У одного не было и уже не будет детей. У второго они есть. Один дал нам всем шанс на будущее, второй дал его только себе.

Самому отвратительно ставить эти два имени в одном посте. Но важно это зафиксировать хотя бы для себя. Есть те, кто живет для других. Есть те, кто живет для себя. Одни сгорают в огне, другие тлеют, как окурок. Но после войны вторых останется больше.

Как всегда. Окурков в мире больше, чем маяков.

Задача тех, кого меньше – светить.