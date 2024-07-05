Військовий висловився з приводу втечі відомого шоумена та співака за кордон під час війни в Україні

Сьогодні в стрічці переважно дві фотографії. Романа Ратушного і Руслана Ханумака. Один поліг на Харківщині. Інший втік у США. (Так, так, втік. Не**й пи***ти про астму, я теж із Запоріжжя, теж астматик і в мене взагалі білий квиток, тож нє**й.)

У одного не було і вже не буде дітей. У іншого вони є. Один дав нам всім шанс на майбутнє, інший дав його лише собі.

Самому огидно ставити ці два імені в одному пості. Але важливо це зафіксувати, хоча б для себе. Є ті, хто живуть для інших. Є ті, які живуть для себе. Одні згоряють у вогні, інші тліють, як недопалок. Але після війни других залишиться більше.

Як і завжди. Недопалків в світі більше, ніж маяків.

Задача тих, кого менше – світити.