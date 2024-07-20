Политический аналитик считает, что у полиции нет права не раскрыть убийство Ирины Фарион

Так оказывается, что судьба украинского националиста-политика становится фатально запрограммированной на жертву. Коновалец, Ребет, Бандера, Сциборский и многие другие.

Уважение вызывает как раз тот момент выбора, когда такой политик, где-то интуитивно понимая конечную необратимость финала жертвенности, все равно идет по зову пассионарного императива.

Ведь всегда можно сойти с этого влечения, стать съедобным фаст-фудом для общественности. Говорить, что нравится большинству. Украшать собой социальный договор.

Фарион – настоящая украинская националистка. Рефлектор правой экспрессии. Эти слова для нее были бы бальзамом для души. Будь она жива… Светлая память.

И теперь о нашем будничном. Национальная полиция, надеюсь, покажет мастер-класс раскрытия убийства Фарион. Быстро, квалифицированно и фактажно. Потому что в обществе последние годы все большее впечатление, что кроме мелкого прайса, таких как выпас уклоняющихся на одесском Привозе, институциональную силу проявить негде.

Забронировали же полицейских в какой-то цели, поэтому нужны кейсы кристальной эффективности в тылу.