Фарион – настоящая украинская националистка. От полиции жду кристальной эффективности в расследовании - Олег Постернак
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Политический аналитик считает, что у полиции нет права не раскрыть убийство Ирины Фарион
Так оказывается, что судьба украинского националиста-политика становится фатально запрограммированной на жертву. Коновалец, Ребет, Бандера, Сциборский и многие другие.
Уважение вызывает как раз тот момент выбора, когда такой политик, где-то интуитивно понимая конечную необратимость финала жертвенности, все равно идет по зову пассионарного императива.
Ведь всегда можно сойти с этого влечения, стать съедобным фаст-фудом для общественности. Говорить, что нравится большинству. Украшать собой социальный договор.
Фарион – настоящая украинская националистка. Рефлектор правой экспрессии. Эти слова для нее были бы бальзамом для души. Будь она жива… Светлая память.
И теперь о нашем будничном. Национальная полиция, надеюсь, покажет мастер-класс раскрытия убийства Фарион. Быстро, квалифицированно и фактажно. Потому что в обществе последние годы все большее впечатление, что кроме мелкого прайса, таких как выпас уклоняющихся на одесском Привозе, институциональную силу проявить негде.
Забронировали же полицейских в какой-то цели, поэтому нужны кейсы кристальной эффективности в тылу.
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