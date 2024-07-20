Політичний аналітик вважає, що у поліції немає права не розкрити вбивство Ірини Фаріон

Так виявляється, що доля українського націоналіста-політика стає фатально запрограмованою на жертву. Коновалець, Ребет, Бандера, Сціборський і багато інших.

Повагу викликає якраз той момент вибору, коли такий політик, десь інтуїтивно розуміючи кінцеву незворотність фіналу жертовності, все рівно йде за покликом пасіонарного імперативу.

Адже зажди можна зійти із цього потягу, стати їстівним фаст-фудом для загалу. Говорити те, що подобається більшості. Прикрашати собою соціальний контракт.

Фаріон — справжня українська націоналістка. Рефлектор правої експресії. Ці слова для неї були б бальзамом для душі. Будь вона жива…Світла памʼять.

І тепер про наше буденне. Національна поліція, сподіваюсь, покаже майстер-клас розкриття вбивства Фаріон. Швидко, кваліфіковано та фактажно. Бо у суспільстві останні роки все більше враження, що крім дрібного прайсу, як-от випасу ухилянтів на одеському Привозі, інституційну силу проявити немає де.

Забронювали ж поліцейських з якоюсь метою, тому потрібні кейси кристальної ефективності в тилу.