Эксперт в вопросах экономики прокомментировал "мирный план" Трампа, обнародованный Борисом Джонсоном

О статье Джонсона и "мирном плане"

По многочисленным просьбам прочитал статью Бориса. Обсуждение статьи в очередной раз подчеркивает пользу чтения материалов, а не выдержек в кликбейтных новостях.

Что написал Джонсон? Ключевые тезисы.

Джонсон убежден, что Трамп имеет силу и отвагу спасти Украину и положить конец этой ужасной войне. По его мнению, это доказало его поведение после покушения, когда он поднялся и показал свой характер.

Далее Джонсон пишет, что в разговоре с Трампом почувствовал, что он понимает риски. И что речь не только о порабощении Украины, но и о долгосрочных последствиях для мировой стабильности. Он пишет о захвате Грузии, стран Балтии и чисто гитлеровской риторике Путина. А также об угрозе для Тайваня и Израиля. Победа Украины может проложить путь, как это ни парадоксально, для новых и гораздо лучших отношений с Россией.

Поддержка Украины способ избежать катастрофической эскалации. Украинцы показали, что могут и будут побеждать. Уже сегодня они снова оттесняют Путина на Харьковщине, а с россиян в Донецкой области взимают огромную дань за каждый метр.

Но война длится слишком долго и ее цена огромна: жизнь, экономическая беда и нестабильность. Трамп может положить конец войне на правильных условиях для Украины и Запада. Для этого необходимы два шага.

Первый шаг — укрепить поддержку Украины, потому что "за последние два года мы постоянно желали украинцам цели — победы — не желая им средств". Трамп мог бы просто сделать то, что для него естественно — прекратить бюрократическую суету, дать украинцам те разрешения, которые им нужны; а потом, когда Путина снова отбросят назад, он мог бы предложить соглашение.

Второй шаг – переговоры и соглашение. Путину придется отойти по крайней мере к границам 2022, и во избежание будущих конфликтов и неопределенности остальная Украина должна быть признана свободной страной, как можно скорее принятой в ЕС и НАТО. Украинцы — самая эффективная антироссийская сила в мире. Когда война закончится, нет никаких причин, почему ВСУ не смогли бы заменить часть американских сил в Европе.

Что Россия получит взамен? Возможность сближения с США и возвращение к тому времени, когда Россия была уважаемым партнером G8 и даже НАТО. Путин, конечно, мог бы утверждать, что т.н. "СВО" была успешной, и что он "денацифицировал Украину". Возможны специальные средства защиты для носителей русского языка.

Но есть только один способ добиться этого результата – силой. Вашингтон под руководством Трампа должен будет показать, что международные границы следует уважать и что советскую империю невозможно восстановить силой.

Что я могу сказать об этой статье?

Это не план Трампа, который ретранслирует Джонсон. Джонсон несколько раз говорит в тексте, что он так видит и нет причин думать, что он лукавит.

Нет, в этой статье нет никакой измены. Джонсон несколько раз подчеркивает "сначала нужно дать Украине больше оружия и дать разрешение ее использовать где надо". Чтобы вынудить Путина идти на переговоры на реалистичных условиях.

Что касается гипотетических условий. Ну здесь как обычно. На этом этапе эти условия не устроят Путина ему мало. И многих украинцев — потому что больно. Но посмотрим, как они будут восприниматься через полгода — год. Если (когда) будет выполнено первое условие — и россияне будут отвергнуты. Ну и для баланса, когда усталость от войны еще больше накопится в украинском и российском обществах.

Весь этот план опирается на необходимость для начала еще больше повысить цену войны для России. Только тогда она может пойти на условия, важные для Украины, например, на членство в НАТО. В первую очередь Борис пишет об оружии. Но я бы еще напомнил о более суровых и более действенных санкциях.

Может Трамп поступать именно так? Да, может. Вопрос в том будет ли открыт. Пока признаки для "да" достаточно незначительны. Поэтому благодарим Джонсона за очередную попытку сформировать позицию команды Трампа для самой команды Трампа. Но пока ни повод для оптимизма, ни повод для пессимизма этот материал мне не дал. Выдыхайте.

Благодарю за внимание.

Источник: Telegram-канал Юрия Богданова.