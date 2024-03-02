Спасти конечность: звезда фильма "Довбуш" Алексей Гнатковский устроил художественный перформанс, чтобы помочь раненым избежать ампутации

Стихи поэтов Расстрелянного Возрождения читали дети и военные

На днях в Доме архитектора прошел благотворительный художественный перформанс, посвященный памяти героев Расстрелянного Возрождения. Чтение стихов и эссе состоялось в сопровождении струнного ансамбля.

Мероприятие имело благотворительную цель — сбор средств на национальную программу "Спаси конечность" , цель которой — борьба с ампутациями у раненых военных.

Как Москва убивала украинских художников

Расстрелянное Возрождение — это деятели культуры 1920—1930-х годов, которые жили и творили в Советской Украине, однако целое поколение художников было физически уничтожено тоталитарным советским режимом.

— Этот экскурс мы сделали, чтобы вы увидели, какие украинцы сильные. Были, есть и будут! Россия сотни лет стремится уничтожить нашу национальную идентичность и подавить европейский вектор, — отмечает инициатор мероприятия, заслуженный артист Украины, актер, звезда фильма "Довбуш", Алексей Гнатковский.

Алексей Гнатковский

К литературно-художественному движению "Расстрелянное Возрождение" принадлежали: Микола Хвылевой, Микола Кулиш, Микола Зеров, Лесь Курбас, Валерьян Пидмогильный, Михайло Драй-Хмара и другие. В то время центром украинской культуры считали Харьков.

— Россия не сразу пришла убивать нас оружием. Сначала пришли их язык и культура, побуждая нас отказываться от своих национальных ценностей. Мне повезло, я вырос в Ивано-Франковске, у нас все с детства говорили по-украински, поэтому мне не пришлось прилагать усилия и переучиваться. Поэтому я горжусь украинцами, которые переходят с русского на родной язык, — добавил актер.

История повторяется

Поэзию читали дети и военные. Большинство воинов были ранены на поле боя во время полномасштабного вооруженного вторжения России.

К чтению стихов присоединился и ветеран войны, командир взвода Дмитрий Суходольский.

— Мощная идея и смысл данного мероприятия. Оно напоминает, насколько сильно нас боится Россия. Мы должны ценить корни, уважать украинских деятелей, которые, несмотря на запреты, Эмский указ и Валуевский циркуляр имели смелость творить на украинском и передавать это поколениям.

Государство не может полноценно обеспечить лечение пострадавших на войне, поэтому очень важно поддерживать и информировать о таких мощных благотворительных инициативах. Есть война. Есть военные, серьезно травмирующиеся на фронте. Нормальную жизнь мне помогла сохранить нацпрограмма "Спаси конечность". Важно своим примером показать, что это работает. Мы есть. Мы живы и нам (раненым защитникам. — Ред .) помогают встать на ноги, — говорит Дмитрий Суходольский.

Борьба с ампутациями у раненых

— Пострадавших очень много. Людям, которые прошли ад войны и длительное лечение, такие мероприятия дают чувство поддержки. Ты понимаешь, что не один, – говорит жена раненого защитника Юлия Трутенко.

Юрий Трутенко

Муж Юлии — Юрий получил ранение под Бахмутом в 2022 году. В результате атаки воин потерял левое ухо, однако способность слышать осталась. У него была сложная травма челюсти, ноги, руки, пальцев на руках.

Помочь сохранить конечности взялись благотворители из фонда "Здоровье украинского народа". Сейчас мужчина ходит сам, опираясь на костыль, и готовится к реабилитации.

О "медицинском оружии"

Как сообщают травматологи, в большинстве больниц Украины сегодня нет в нужном количестве "металла" или ортопедических девайсов, которые используют для операций и лечения конечностей. Раненый приходит с диагнозом в одну больницу, ему говорят — нет материала, идет в другую, третью.

— Понятие "медицинское оружие" мы ввели несколько месяцев назад, когда я узнал, что хирурги-травматологи в Украине вынуждены оперировать дрелью из строительных магазинов, а не медицинскими девайсами. А специально поехал на медицинскую конференцию, где тренируют ортопедов-травматологов, чтобы увидеть разницу. Если обеспечить больницы качественным "медицинским оружием", мы спасем гораздо больше пострадавших, сохраним им руки и ноги. Мы решили объединить усилия и помочь 50 больницам Украины, — говорит Сергей Сошинский, инициатор нацпрограммы "Спаси конечность".

Сергей Сошинский и Алексей Гнатковский

Кроме того, на мероприятии состоялся розыгрыш картины фотографов Влады и Константина Либеровых, более известных как Libkos .

100% прибыли из перформанса и розыгрыша будет передано на лечение раненых.

Справка "Телеграфа"

Нацпрограмма " Спаси конечность " фонда "Здоровье украинского народа" является крупнейшей в стране программой после НСЗУ, которая оказывает помощь пострадавшим в результате войны в более чем 20 городах Украины и дофинансирует дорогостоящие операции по спасению рук и ног, которые не в состоянии покрыть государство.

С момента старта программы (с 2022 года. — Ред.) удалось спасти 1200 конечностей у пострадавших.

Фонд активно сотрудничает с больницами по всей Украине. Больше всего операций по сохранению конечностей было профинансировано в Киеве, Тернополе, Здолбунове, Ровно, Луцке, Харькове, Хмельницком. Цель – провести 15 000 операций по сохранению рук и ног пострадавшим.

Чтобы стать участником нацпрограммы и получить помощь, травмированный человек или его врач должны заполнить анкету на сайте фонда. Если человек попадает в программу, его будут сопровождать в течение всего лечения.

Фото предоставлены фондом "Здоровье украинского народа"