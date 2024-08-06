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Если Иран ударит по Израилю завтра утром, это будет как борщ недельной давности - Александр Коваленко

Автор
Александр Коваленко Александр Коваленко
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Автор
Война на Ближнем Востоке
Война на Ближнем Востоке. Фото Колаж "Телеграфа"

Военный обозреватель Александр Коваленко пояснил, стоит ли ожидать большой войны на Ближнем Востоке

В ожидании удара "возмездия" Ирана… Иран и его пляшущие мартышки на коротком поводке продолжают делать громкие заявления и публиковать эпические видео о том, как они в один миг сотрут с лица земли Израиль массированным ракетным ударом. Но проходят первые сутки после слов об отмщении, вторые, третьи… а ничего кроме бравурных роликов как не было, так и нет.

В целом эта ситуация лишь подтверждает отсутствие у Ирана возможности организовать быстрый акт "возмездия", что говорит о весьма громоздкой и неповоротливой машине КСИР в организационных и практических вопросах. Ну и традиционное "жим-жим" тоже не нужно забывать.

В данном контексте напомню, что в предыдущий раз "возмездие" было ответом на ликвидацию 1 апреля в здании иранского консульства в Дамаске бригадного генерала Мохаммада Резы Захеди, старшего командующего силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции и других офицеров КСИР, отнюдь не низшего звена. Вот только осуществили "возмездие" аж 14 апреля 2024 года. И то, по степени нанесённого вреда Израилю этот массированный комбинированный удар больше напоминал пук в лужу, чем "стёртый с лица земли Израиль"…

Корпус Стражей исламской революции Ирана пообещал дать жёсткий ответ Израилю за убийство главы политюбро ХАМАС Исмаила Хании ещё 31 июля, а что у нас за окном? 6 августа.

Если Иран и нанесёт ракетный удар по Израилю на этот раз, то от того, когда это произойдёт и в каком количестве будет задействованы средства поражения, можно судить о том, насколько военная машина Ирана оперативно может реагировать на разного рода угрозы.

По состоянию на 6 августа могу сказать, что военная машина Ирана опережает всех по обильности словоблудия, а вот по оперативности действий… Даже если ударят завтра утром, это будет как борщ недельной давности, который забыли поставить в холодильник.

На этом фоне, с особыми чувствами смотрю на тех, кто вещает о наблюдающейся большой войне на Ближнем Востоке, предвестником которой и станет удар по Израилю. То же самое говорили и 14 апреля, и когда ЦАХАЛ зашли в сектор Газа в 2023-м и превратили его в большое футбольное поле, а большой войны всё как нет, так и нет. Тут ракеты для удара "возмездия" две недели никак собрать не могли, а вы про какую-то большую войну…

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Теги:
#Ближний Восток #Иран #Израиль #Война