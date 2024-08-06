Військовий оглядач Олександр Коваленко пояснив, чи варто очікувати на велику війну на Близькому Сході

В очікуванні удару "відплати" Ірану ... Іран та його танцюючі мавпи на короткому повідку продовжують робити гучні заяви та публікувати епічні відео про те, як вони в одну мить зітруть з лиця землі Ізраїль масованим ракетним ударом. Але минає перша доба після слів про помсту, друга, третя… а нічого крім бравурних роликів як не було, так і немає.

Загалом ця ситуація лише підтверджує відсутність в Ірану можливості організувати швидкий акт "відплати", що говорить про дуже громіздку і неповоротку машину КВІР в організаційних та практичних питаннях. Та й традиційне "жим-жим" теж не треба забувати.

У цьому контексті нагадаю, що в попередній раз "відплата" була відповіддю на ліквідацію 1 квітня в будівлі іранського консульства в Дамаску бригадного генерала Мохаммада Рези Захеді, старшого командувача силами "Кудс" Корпусу вартових ісламської революції та інших офіцерів КВІР. Ось тільки здійснили "відплату" аж 14 квітня 2024 року. І то, за ступенем завданої шкоди Ізраїлю, цей масований комбінований удар більше нагадував пук у калюжу, ніж "стертий з лиця землі Ізраїль".

Корпус Вартових ісламської революції Ірану пообіцяв дати жорстку відповідь Ізраїлю за вбивство голови політюбро ХАМАС Ісмаїла Ханії ще 31 липня, а що у нас за вікном? 6 серпня.

Якщо Іран і завдасть ракетного удару по Ізраїлю цього разу, то від того, коли це станеться і в якій кількості будуть задіяні засоби ураження, можна судити про те, наскільки військова машина Ірану оперативно може реагувати на різні загрози.

Станом на 6 серпня можу сказати, що військова машина Ірану випереджає всіх за рясним словоблуддям, а от по оперативності дій… Навіть якщо вдарять завтра вранці, це буде як борщ тижневої давності, який забули поставити в холодильник.

На цьому тлі, з особливими почуттями дивлюся на тих, хто мовить про велику війну, що спостерігається на Близькому Сході, провісником якої і стане удар по Ізраїлю. Те саме говорили і 14 квітня, і коли ЦАХАЛ зайшли в Сектор Газа 2023-го і перетворили його на велике футбольне поле, а великої війни все як немає, так і немає. Тут ракети для удару "відплати" два тижні ніяк не могли зібрати, а ви про якусь велику війну.