Российский журналист Александр Невзоров о прорыве границы в Курской области

Изумленные СМИ Запада и всего мира наперебой кричат о том, что впервые после II Мировой армия другой страны вторглась в Россию.

Одной из самых удивительных особенностей России является ее абсолютная картонность.

В эту "картонность" России очень трудно верится, но каждый новый "экстрим" — сразу и без проблем проделывает в ней огромную дыру.

Она всегда "не готова" к проблеме.

Это неискоренимо.

На любое неожиданное, да и на "ожиданное" воздействие — Россия прогибается, рвется и рассыпается в месте надавливания. В русской системе образуется очередная зияющая дыра.

Это доказано опытом веков, событиями 1812, 1917, 1941, 1991 гг.

Это же доказал пригожинский мятеж, Белгородские рейды РДК, а сегодня — Курская "битва".

Поляков в Тушино, ВСУшников в Судже, зэков пригожина, пьяных московских хипстеров 91-года объединяет изумление. Никто из них не ожидал той легкости, с которой Россия пробивается и опрокидывается.

Это касается, как абсолютно локальных, так и глобальных ситуаций.

Проблема в том, что заинтересованные лица не осознают эту картонность и еще не научились пользоваться бутафорчатостью "русского монстра".

Действительно, в это очень трудно поверить. Но это научный факт.

Мало кто понимает, что в битве с Россией обычные, классические тактики, предполагающие паузы, закрепления, ферматы и пр., полностью непригодны. Всякая игра по-правилам военного искусства дает возможность русскому монстру очухаться и начать сопротивляться, порой весьма эффективно.

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