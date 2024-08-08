Російський журналіст Олександр Невзоров про прорив кордону у Курській області

Здивовані ЗМІ Заходу та всього світу навперебій кричать про те, що вперше після ІІ Світової армія іншої країни вторглася до Росії.

Однією з найдивовижніших особливостей Росії є абсолютна картонність.

У цю "картонність" Росії дуже важко віриться, але кожен новий "екстрім" — одразу і без проблем робить у ній величезну дірку.

Вона завжди "не готова" до проблеми.

Це невикорінно.

На будь-який несподіваний, та й на "очікуваний" вплив — Росія прогинається, рветься і розсипається в місці натискання. У російській системі утворюється чергова зяюча дірка.

Це доведено досвідом століть, подіями 1812, 1917, 1941, 1991 рр.

Це довів пригожинський заколот, Бєлгородські рейди РДК, а сьогодні — Курська "битва".

Поляків у Тушино, ЗСУшників у Суджі, зеків пригожина, п’яних московських хіпстерів 91-го року поєднує подив. Ніхто з них не очікував на ту легкість, з якою Росія пробивається і перекидається.

Це стосується як абсолютно локальних, так і глобальних ситуацій.

Проблема в тому, що зацікавлені особи не усвідомлюють цієї картонності і ще не навчилися користуватися бутафорчастістю "російського монстра".

Справді, це дуже важко повірити. Але це науковий факт.

Мало хто розуміє, що у битві з Росією звичайні, класичні тактики, що передбачають паузи, закріплення, фермати та ін., повністю непридатні. Будь-яка гра по-правилам військового мистецтва дає можливість російському монстру очухатися і почати чинити опір, часом дуже ефективно.

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