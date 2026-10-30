От Олешек до перемирия по всей Украине? Кулеба объяснил расчет Кремля

Дипломат озвучил выводы из последних событий в Херсонской области

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Прекращение огня в Олешках Херсонской области вряд ли удастся распространить на всю Украину. Уступка России в этом вопросе связана с желанием Владимира Путина сделать политический жест в адрес Дональда Трампа, а не с заботой о гражданских.

Таким мнением экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился в эфире собственного YouTube-канала. Он также объяснил, почему считает оправданным непосредственное участие в процессе уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

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Почему договоренность относительно Олешек не означает всеобщего перемирия

По словам Кулебы, опыт отношений с Россией с 2014 года свидетельствует, что судьба украинских городов и гражданских не останавливает Кремль. Ради достижения своих целей российские власти готовы действовать жестоко, а затем с помощью пропаганды оправдывать последствия.

"Я не думаю, что удастся превратить кейс Олешек в общеукраинский кейс прекращения огня", — отметил он.

По мнению бывшего главы МИД, уступка в отношении Олешек дает Путину возможность продемонстрировать Трампу готовность идти навстречу. В то же время, от самой России такой шаг не требует значительных уступок.

Кулеба считает это типичной тактикой Кремля: сначала создать гуманитарный кризис, а затем использовать его решение для получения политических выгод.

Стоило ли Лубинцу ехать лично

Кулеба поддержал непосредственное участие Дмитрия Лубинца, если от его присутствия зависит эффективность эвакуации. На месте уполномоченный может оперативно решать проблемы и реагировать на возможные попытки сорвать договоренности, пока сохраняется возможность увезти людей.

Дипломат признал, что кадры общения с российской стороной могут вызвать раздражение, в том числе и у него самого. Однако, по его убеждению, необходимость спасать людей оправдывает такие контакты: защита их прав и является задаче омбудсмена.

Напомним, украинская делегация вместе с эвакуированными жителями Олешек отправилась в Анапу. В то же время, по сообщениям российских военкоров, желающих выехать на подконтрольную Украине территорию оказалось гораздо больше, чем выбравших Россию. В частности, один из них утверждает, что для перевозки людей в Украину привлекли 17 автобусов, а в РФ — только четыре.