Всего две травы помогут дольше хранить картофель: простой совет для запасливых

Хитрость с двумя ароматными травами

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Чтобы картофель дольше хранился, к нему советуют положить лавровый лист и мяту. При неправильном хранении клубни могут прорасти или покрыться плесенью.

Таким советом поделились на сайте Nasezahrada .

Зачем класть лавровый лист и мяту к картофелю

Лавровый лист содержит ароматические вещества и эфирные масла. Мята отличается сильным, освежающим ароматом. Эти травы подходят для хранения картофеля: их свойства создают неблагоприятную среду для многих микроорганизмов и вредителей.

Как хранить картофель

Но никакие добавки не помогут, если не соблюдать простые правила:

Лавровый лист и мята помогают сохранить картофель при правильном хранении Источник: Сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Перед закладкой переберите картофель. Все гнилые, слегка заплесневелые или позеленевшие клубни выбросьте.

выбросьте. Влажные клубни нужно просушить.

Картофель лучше хранить в открытых деревянных ящиках. Клубням нужен воздух, поэтому хорошая циркуляция особенно важна.

Не укладывайте картофель в несколько слоёв.

Лавровый лист и мяту рекомендуют положить на дно ящиков. Несколько веточек можно разместить и прямо между клубнями. Травы должны выделять аромат и эфирные масла. Так картофель сохранится до весны.