Всего две травы помогут дольше хранить картофель: простой совет для запасливых
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Хитрость с двумя ароматными травами
Чтобы картофель дольше хранился, к нему советуют положить лавровый лист и мяту. При неправильном хранении клубни могут прорасти или покрыться плесенью.
Таким советом поделились на сайте Nasezahrada.
Зачем класть лавровый лист и мяту к картофелю
Лавровый лист содержит ароматические вещества и эфирные масла. Мята отличается сильным, освежающим ароматом. Эти травы подходят для хранения картофеля: их свойства создают неблагоприятную среду для многих микроорганизмов и вредителей.
Как хранить картофель
Но никакие добавки не помогут, если не соблюдать простые правила:
- Перед закладкой переберите картофель. Все гнилые, слегка заплесневелые или позеленевшие клубни выбросьте.
- Влажные клубни нужно просушить.
- Картофель лучше хранить в открытых деревянных ящиках. Клубням нужен воздух, поэтому хорошая циркуляция особенно важна.
- Не укладывайте картофель в несколько слоёв.
Лавровый лист и мяту рекомендуют положить на дно ящиков. Несколько веточек можно разместить и прямо между клубнями. Травы должны выделять аромат и эфирные масла. Так картофель сохранится до весны.
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