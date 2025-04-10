Лук не пострадает: как спасти его от заморозков дешевыми методами

Рассказываем, как не потерять урожай лука из-за апрельских заморозков

Заморозки весной серьезно угрожают урожаю. В частности, может пострадать лук, ведь он чувствителен к понижению температуры. Для того чтобы обеспечить здоровый рост и богатый урожай, нужно применить эффективные методы защиты от холода.

"Телеграф" собрал для вас самые эффективные способы защиты лука от весенних заморозков. Так вы точно сбережете свой урожай.

Как спасти лук от заморозков

Один из самых эффективных методов – накрытие грядок. Можно использовать агроволокно – этот легкий и дышащий материал создает теплый слой вокруг растения, но пропускает воздух и свет. Он защищает от заморозков до – 6°. Также можно использовать пластиковые обрезанные бутылки. Ими можно накрыть каждое растение, создав мини теплицу.

Мульчирование почвы поможет сохранить тепло и защитит корневую систему. Это могут быть торф, опилки, солома или сухие листья. Небольшой слой мульчи убережет корни лука от температурных колебаний, что важно для молодых растений.

Фото: freepik

Полив. Дело в том, что влажная почва удерживает тепло гораздо лучше, чем сухая. Перед наступлением заморозков лучше хорошо полить грядки. Влага будет испаряться, что повышает температуру воздуха у поверхности почвы, что защитит растения от холода.

Устойчивые сорта и правильное время посадки. Заранее следует выбрать устойчивые к холоду сорта лука. Так ваш сбор точно не повредится от заморозков. Избегайте ранней посадки – так весенние заморозки вам не грозят.

С помощью этих методов вы получите хороший урожай лука. А раньше "Телеграф" рассказывал,