Дата, которая все изменит: когда в Киеве снова будет темнеть после 17:00

В январе и начале февраля закат будет постепенно смещаться на более позднее время

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Ко дню зимнего солнцестояния, которое в 2026 году придется на понедельник, 21 декабря, светлая часть суток будет становиться все короче, а ночь все длиннее. Солнце в Киеве будет садиться до 17:00 до начала февраля 2027 года.

По информации о времени заката для столицы, которую приводит Visit Kiev Ukraine в таблице восходов и закатов, в Киеве солнце снова начнет садиться после 17:00 с 7 февраля 2027 года — в тот день закат будет в 17:01. С даты зимнего солнцестояния 21 декабря 2026 года до этого момента пройдет 48 календарных дней.

Накануне, 6 февраля 2027 года, солнце сядет ровно в 17:00. Поэтому первым днем с закатом позже пяти вечера будет следующий.

Когда в Киеве снова не будет темнеть до 5 часов: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Зимнее солнцестояние 2026 года наступит 21 декабря в 22:50 по киевскому времени. Ждать, когда закат снова будет начинаться после 17:00, придется шесть недель и шесть дней: от 21 декабря до 1 января – 11 дней, далее 31 день до 1 февраля и еще шесть до 7 февраля. Здесь считаем разницу календарных дат, а не точный промежуток от момента солнцестояния.

К слову, 1 января 2027 года закат солнца в Киеве будет в 16:06, а 1 февраля – уже в 16:51. За январь вечерний рубеж сместится на 45 минут, а в течение следующих шести дней – еще на 10 минут.

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