Полный список требований Путина: что известно о "мирном плане" Кремля для Украины, Молдовы и НАТО

Что Россия требует от Украины и Европы

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Россия выдвигает требования не только к Украине, но и к НАТО, Финляндии, странам Балтии и Молдове. Среди них – передача Москве всего Донбасса, ограничение военного присутствия Альянса в Восточной Европе и изменение политического устройства Молдовы.

Международные СМИ сообщали о претензиях Кремля к европейской системе безопасности. В частности, BILD опубликовало перечень условий, которые, по данным издания, обсуждались на неофициальных переговорах в Абу-Даби. Ранее The Telegraph писал, что Россия требует вернуть военное присутствие НАТО в Восточной Европе к уровню 1997 года. "Телеграф" расскажет, чего добивается Москва и на какие уступки якобы готова пойти.

Каких территорий Россия хочет от Украины

По информации издания BILD, российский план предусматривает, что все оккупированные украинские территории останутся под контролем Москвы. Россия также хочет получить весь Донбасс, включая контролируемые Украиной части Донецкой и Луганской областей.

Российская сторона требует закрепить внеблоковый статус Украины и ее отказ от вступления в НАТО. При этом Москва якобы не возражает против европейской интеграции Киева.

Еще одно требование касается украинских портов. Россия предлагает демилитаризовать Одессу и Николаев, чтобы Украина не могла использовать их в качестве военно-морских баз. План также предусматривает договоренности о свободе судоходства в Черном и Балтийском морях.

Розовым на карте обозначены территории, которые Украина продолжает контролировать, несмотря на то, что Россия незаконно объявила их своими Источник: ISW

Владимир Путин заявил, что любые иностранные войска, которые могут разместить в Украине в рамках будущих гарантий безопасности, станут законными целями для российской армии. Об этом он сказал 12 ноября во время встречи в Кремле со специальными представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщает The Guardian.

По словам российского президента, присутствие иностранных военных в Украине будет означать продолжение войны, а не гарантию мира. Он предупредил, что в таком случае боевые действия могут возобновиться.

Владимир Путин не согласен на создание демилитаризованной зоны в Украине после окончания войны. Вместо этого он настаивает, чтобы линией разграничения между Украиной и Россией стала так называемая государственная граница РФ, к которой Москва незаконно присоединила территории четырех украинских областей. Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW) от 12 ноября.

Кроме того, Москва не собирается отказываться от претензий на территории северных регионов Украины. В частности, речь идет о частях Сумской и Харьковской областей, которые российские власти называют "зоной безопасности".

Что Кремль требует от НАТО и Финляндии

Часть претензий Москвы касается военного присутствия Североатлантического альянса в Европе.

Россия хочет добиться выхода Финляндии из НАТО и запретить Альянсу размещать военные базы в Эстонии, Латвии и Литве.

Требования Кремля могут быть шире. 25 октября британское издание The Telegraph сообщило, что Россия настаивает на возвращении военного присутствия НАТО в Восточной Европе к уровню 1997 года. Это фактически ограничило бы военную инфраструктуру Альянса в государствах, которые присоединились к нему после этой даты.

Речь, в частности, о Польше, Румынии, Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии. Таким образом, требование России затрагивает значительную часть восточного фланга НАТО.

Какие требования Россия выдвигает к Молдове

Москва также претендует на изменение политического устройства Молдовы. По информации BILD, Россия предлагает превратить страну в федеративную республику, в состав которой войдут сама Молдова, автономная Гагаузия и непризнанное Приднестровье.

Российское предложение предусматривает особые условия на случай вступления Молдовы в Европейский Союз. Согласно ему, Приднестровье и Гагаузия должны получить возможность провести референдумы о независимости.

Такой сценарий фактически позволил бы двум регионам определять свое будущее отдельно от центральной власти Молдовы.

На какие уступки Москва якобы готова пойти

В обмен на выполнение своих требований Россия предлагает несколько шагов в отношении Беларуси и Приднестровья.

Москва якобы готова вывести ядерное оружие с территории Беларуси и отказаться от размещения там ракет средней дальности. Российская сторона также предлагает вывести свои войска из Приднестровья.

Как сообщал "Телеграф", в декабре 2021 года Кремль требовал отвести силы НАТО на рубежи 1997 года.