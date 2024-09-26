Актуально все, что отделяет нас от России

"Нате и мой шаг на ладан, чтобы и мое перед Богом курилось". (Украинская пословица)

Мне нравится идея Национального банка Украины по переименованию копейки в шаг. В общем, нравятся все идеи, направленные на возвращение своего – своих названий, своих топонимов, своих имен. Нас слишком долго ломали и выкручивали, чтобы многие из нас эту выкрученность начали считать нормой. В то же время нормой является именно свое – это так просто и так очевидно.

Понимаю, что сейчас начнут раздаваться голоса о "не на часі". Они раздаются, сколько себя помню. "Не на часі" менять государственную символику и внедрять национальную валюту. "Не на часі" поддерживать государственный язык и убирать с украинских улиц Ленина. "Не на часі" вводить квоты на радио и поддерживать отечественное книгоиздательство. Если бы за прошедшие тридцать с чем-то лет общество руководствовалось принципом "не на часі" — мы бы дальше жили в УССР. Допускаю, кого-то это даже устроило бы).

Поэтому я за шаг. Тот шаг, эскиз которого изготовил Нарбут. Тот шаг, который 12 раз упоминается в текстах Тараса Григорьевича. Считаю, это "на часі". "На часі" все, что отделяет нас от России. "На часі" все, что возвращает нам свое. Пусть это будет еще одним маленьким шагом к себе.

П.С. Текст написан добровольно, при здравом уме и нормальной (более или менее) памяти. Никакого шага от Нацбанка за эту публикацию не получил).

Источник: пост Жадана в Instagram