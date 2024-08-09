В Украине из наличного обращения может исчезнуть еще одна монета: что известно

Ранее НБУ уже изъял монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.

В Украине продолжают изымать из наличного обращения мелкие монеты. На этот раз это касается монет номиналом 10 копеек.

По данным источников "Телеграфа", Национальный банк Украины прекращает выпуск монет номиналом 10 копеек. В дальнейшем НБУ планирует изъять их из обращения.

В связи с этим Нацбанк выдает банкам сейчас остатки этих монет. Поэтому из-за дефицита в некоторых регионах банки вынуждены заменять монеты 10 копеек на монеты номиналом 50 копеек.

Как стало известно, некоторые коммерческие банки уже направили своим клиентам письма насчет ситуации с монетами номиналом 10 копеек. Отмечается, что банки ожидают от НБУ соответствующего разъяснения. В то же время, официальная информация от НБУ об изъятии этих монет пока отсутствует.

Напомним, в июле Национальный банк объявил аукцион по продаже лома монет с уничтоженными признаками платежности. Общий вес лота составляет 48 056,791 кг и в него входят как копейки, так и гривны – монеты номиналом 1, 2, 5, 25, 10, 50 копеек и 1, 2, 5, 10 гривен. Стартовая цена лота — 2 000 123,64 грн. При этом все сопутствующие расходы возлагаются на будущего покупателя.