"Армию надо встряхнуть": Лукашенко снова заговорил о подготовке к войне

Он провел совещание с военным руководством

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что белорусам нужно готовиться к войне. В то же время он отметил, что его страна "не собирается воевать".

Об этом Лукашенко заявил на Обуз-Лесновском полигоне в районе Барановичей Брестской области, пишет БЕЛТА. Там он провел совещание с членами правительства и командованием армии.

"Старая формула: хочешь мира — готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя в принципе чего нам здесь перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать — все это уже сказано, но это слушают и делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, будем прямо говорить — воевать. Поэтому нам нужно готовиться к войне и дай Бог, чтобы этой войны не было", — сказал Лукашенко.

Он также выразил надежду, что его страна сможет избежать войны. По словам Ликашенко, какой бы "острой" ни была ситуация вокруг Беларуси, "мы пока не наблюдаем тенденций к решению против нас войны".

"Армию нужно встряхнуть и привести ее в идеальное состояние, пока у нас есть единство в обществе и дисциплина. Закончим "разборки" в сельском хозяйстве по уборке и другим вопросам, наступит зимний период — проверка будет жесточайшая по всем направлениям. Военных в целом. Не только армии, но и МВД Комитета госбезопасности", — сказал он.

Напомним, 24 сентября появилась информация о том, что нескоростная воздушная цель пересекла государственную границу Украины и долетела до "стыка" Киевской и Житомирской областей. Сообщалось, что это мог быть учебно-боевой самолет Як-130 ВВС Беларуси.

Однако в воздушных силах ВСУ эту информацию официально опровергли. Там отметили, что Беларусь не нарушала воздушное пространство Украины.