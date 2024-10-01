Прошло уже более трех месяцев с тех пор, как Верховная Рада Украины 20 июня 2024 приняла закон о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ). Этот шаг, направленный на усовершенствование работы ключевого органа в сфере экономической безопасности, вызвал значительный резонанс в обществе и бизнес-кругах. Принятые изменения в законодательство по усовершенствованию работы БЭБ порождают как надежды на существенное улучшение ситуации в борьбе с финансовыми, экономическими и налоговыми преступлениями, так и опасения возможных негативных последствий.

Принятый законопроект сосредотачивается преимущественно на процедуре избрания руководства БЭБ – председателя и его заместителей. Эти изменения имеют стратегическое значение, поскольку они направлены на укрепление статуса БЭБ как центрального органа исполнительной власти со специальным статусом, обеспечивая его эффективность и гарантируя независимость.

Согласно утвержденному КМУ плану мероприятий, направленных на выполнение Комплексного стратегического плана реформирования органов правопорядка как части сектора безопасности и обороны Украины на 2023—2027 годы, окончание реформы БЭБ запланировано до конца 2025 г., когда состоится отбор персонала БЭБ путем проведения открытого, прозрачного и конкурентного процесса, а также утверждение новым директором БЭБ механизма аттестации персонала. Кроме того, план охватывает пересмотр функционала БЭБ, развитие аналитических подразделений и внедрение альтернативных уголовному преследованию инструментов.

Оправдает ли обновленное БЭБ возложенные на него ожидания, остается открытым вопросом, нуждающимся в тщательном анализе и постоянном мониторинге со стороны общественности. Эта реформа не просто изменение руководства или кадрового состава, а глубинная трансформация всей системы экономической безопасности государства. Остановимся подробнее на ключевых аспектах реформы БЭБ, чтобы понять ее потенциальное влияние.

Во-первых, планируется полная перезагрузка руководства и кадрового состава бюро. Особое внимание привлекает привлечение международных партнеров к процессу назначения нового руководства БЭБ по примеру НАБУ. Это должно обеспечить большую прозрачность и беспристрастность в выборе руководства.

Во-вторых, состоится полная переаттестация персонала БЭБ. Этот шаг направлен на повышение профессионального уровня сотрудников и очищение структуры от коррумпированных элементов. Важно, чтобы процесс переаттестации был действительно эффективным и не превратился в формальность.

В-третьих, предполагается сокращение численности сотрудников с 4000 до 2000 человек с одновременным повышением заработных плат. Такой подход может способствовать повышению эффективности работы бюро и сокращению коррупционных рисков. Учитывая предыдущий опыт, важно, чтобы процесс оптимизации не привел к потере профессиональных кадров и снижению способности БЭБ выполнять свои функции.

В-четвертых, перезагрузка должна не только сменить руководство и персонал, но и обеспечить внедрение современных методов работы и эффективных механизмов оценки результативности. Без этих элементов существует риск, что реформа остается поверхностной и не приведет к реальным изменениям в работе бюро. В результате реформы в учреждении должен пройти переход к модели деятельности, руководимой разведывательной аналитикой. Эта превентивная модель, заложенная в закон о Бюро экономической безопасности 2021 г., призвана стать фундаментом его работы кардинально отличаясь от модели, унаследованной от советской системы. Такой подход позволит БЭБ не только реагировать на уже совершенные преступления, но и эффективно предотвращать потенциальные угрозы экономической безопасности государства. Центральную роль в реализации этой стратегии будет играть аналитическое подразделение БЭБ. Оснащенное передовыми технологиями обработки больших данных и инструментами искусственного интеллекта, это подразделение должно стать мозговым центром бюро. Его задачи будут охватывать широкий спектр деятельности: от регулярного мониторинга экономической ситуации до выявления аномалий в финансовых потоках, от анализа тенденций в сфере экономических преступлений до разработки рекомендаций по усовершенствованию законодательства.

В-пятых, важным аспектом реформы являются механизмы контроля за деятельностью БЭБ. Планируется формирование кадровых комиссий с участием представителей общественности и бизнеса, а также создание дисциплинарной комиссии. Эти шаги направлены на повышение прозрачности работы бюро и его подотчетность обществу. В частности, для обеспечения прозрачности и подотчетности этого института предполагается перезагрузка Совета общественного контроля при БЭБ. Совет будет формироваться в составе девяти человек путем открытого и прозрачного конкурса, проводимого через открытое рейтинговое интернет-голосование граждан Украины. В состав Совета не смогут входить лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также работавшие в БЭБ или других правоохранительных органах в течение последних пяти лет. Это должно обеспечить независимость Совета и его способность объективно оценивать деятельность БЭБ. Полномочия Совета общественного контроля включают участие в формировании кадровых комиссий БЭБ и дисциплинарной комиссии. Это дает общественности реальные рычаги влияния на кадровую политику бюро, что может способствовать повышению доверия к этому институту. Кроме того, Совет будет иметь право заслушивать информацию о деятельности БЭБ и предоставлять свои выводы по нему. Изменения в закон, которые предусматривают перезагрузку Совета общественного контроля, были приняты 20 июня 2024 года, в течение трех месяцев со дня вступления этого закона в силу Кабинет Министров должен был обеспечить формирование нового Совета общественного контроля. Закон вступил в силу со дня его публикации, 30.06.2024, прошло уже больше трех месяцев отведенных законом, но процесс формирования Рады до сих пор не запустили, вопрос кто и зачем саботирует перезагрузку Совета общественного контроля?

Для успеха реформы важно будет заимствование международного опыта борьбы с экономическими преступлениями. Во многих развитых странах существуют специализированные органы, ответственные за борьбу с экономическими преступлениями. Например, в США эта роль частично возложена на Федеральное бюро расследований и Службу внутренних доходов, в Великобритании – на Службу по борьбе с серьезным мошенничеством, а в Германии – на Федеральное ведомство криминальной полиции. Анализ законодательства и практик этих стран показывает, что украинская модель БЭБ в целом отвечает международным стандартам в ключевых аспектах.

Эффективное выполнение новых функций БЭБ требует привлечения высококвалифицированных специалистов с экономическим и юридическим образованием, опытом финансовых расследований, глубоким пониманием механизмов государственного управления и современных методов противодействия экономическим преступлениям, включая навыки работы с большими массивами данных и использование передовых аналитических инструментов. Кроме того, государство должно обеспечить соответствующее материальное обеспечение БЭБ. Учитывая сложную финансовую ситуацию, власти вместе с новым руководством БЭБ должны приложить усилия для получения международной технической помощи.

В конце концов успех реформы БЭБ станет лакмусовой бумажкой способности Украины проводить глубинные институциональные изменения в условиях полномасштабной войны с РФ. Это не только вопрос экономической безопасности, но важный шаг в направлении евроинтеграции и построения современной, эффективной системы государственного управления. Поэтому важно обеспечить не только быстрое, но и качественное внедрение реформы, с учетом всех ее аспектов и потенциальных вызовов.