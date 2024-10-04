Политический обозреватель и блогер проанализировал механизм распределения денежных потоков

Судебный иск нашей многострадальной "Укрнафты" против "Укртатнафты" относительно 183 тысяч тонн нефти стоимостью 6,4 миллиарда гривен, якобы "потерявшихся" после национализации обоих предприятий, вновь оказался в центре внимания из-за аномальных цен, по которым "Укрнафта" продает и покупает нефть и конденсат на внутреннем рынке.

Впервые об этом написал нардеп Кучеренко, который обратил внимание, что, оценивая стоимость 183 тысяч тонн нефти, "Укрнафта" исходила из цены в 35 тысяч гривен за тонну, или 115 долларов за баррель, что, по его расчетам, на 45% выше международных нефтяных котировок на то время. Внимание нардепа к сделкам главы "Укрнафты" уже дало результаты — Корецкий был вынужден уплатить судебный сбор, и теперь Верховный Суд должен изучить "рыночность" цен на нефть "Укрнафты", которую та пытается взыскать с Кременчугского НПЗ "Укртатнафты".

Понятно, что такие ценовые фокусы создают условия для различных злоупотреблений. Поэтому нужно разобраться, почему так происходит и кто из этого может извлекать личную выгоду.

Начнем с того, что в материалах суда, доступных в Едином реестре (дело № 917/1636/23), говорится, что с целью защиты своих прав и законных интересов истец видел необходимость уточнить собственные исковые требования с учетом текущей рыночной стоимости нефти, которая была сформирована на биржевых торгах к моменту рассмотрения дела судом. Цена за 1 тонну на этих биржевых аукционах по продаже сырой нефти, состоявшихся 23—27 ноября 2023 года, составила 35 тыс. грн с НДС. Поэтому рыночная стоимость 183 148,089 тонны нефти в ноябре 2023 года составляет 6 410 183 115,00 грн.

Действительно, торговая система Украинской биржи за 27 ноября 2023 года содержит информацию, что в тот день "Укрнафта" выставила на аукцион 115 000 тонн нефти по стартовой цене 23 581 грн с НДС и реализовала этот объем, в общем, по 35 000 грн с НДС. 23.11.2023 г. продажи нефти осуществляли другие компании, и цена составила 37 200 грн с НДС.

В пересчете на баррели, 35 000 грн эквивалентно 110,2 долл. США за баррель нефти.

В ноябре 2023 года средняя цена на Юралс – а именно к ней привязана цена нефти "Укрнафты" – составляла 74,58 долл. США за баррель, а на протяжении всего 2023 года колебалась в промежутке между 50 и 84 долл. США за баррель. Цена в 110 долл. за баррель — это на 48% выше рыночного ориентира в ноябре, а значит, утверждение Кучеренко о нерыночности цены можно считать абсолютно справедливым.

А теперь, внимание, вопрос. Как и почему украинская нефть в Украине продается почти на 50% дороже мировой цены. Почему "Укрнафта" так щедро переплачивала как государственной "Укргаздобыче", так и частным добытчикам.

По предварительным расчетам, в четвертом квартале "Укрнафта" переплатила только "Укргаздобыче" около 1 миллиарда гривен. Для понимания масштаба финансовых последствий таких переплат: на объеме 0,5 млн тонн нефти каждые 10 долларов переплаты — это минус 1,5 миллиарда гривен из кармана государственной компании.

На рынке, мягко говоря, удивлены такой политикой государственной "Укрнафты", но жаловаться, что самый большой игрок/покупатель искусственно завышает цены, продавцы, разумеется, не будут. Завышая цены на собственных аукционах, "Укрнафта" вынуждена применять такие же цены на нефть и газовый конденсат в отношениях с другими добывающими компаниями, которые охотно продают свои углеводороды "втридорога" (спросите об этом у компаний Ахметова, Злочевского и других). А такие закупки государственных компаний, которые происходят, как в этом случае, без тендеров и по нерыночным ценам, как мы знаем, всегда очень соблазнительны для коррупционеров в государственных компаниях.

Говорят, что директор "Укрнафты" Сергей Корецкий объясняет логику своих действий борьбой с мини-НПЗ, мол, высокая цена на сырье приведет к сворачиванию этого бизнеса. Однако видим, что на самом деле мини-НПЗ работают по-прежнему, потому что их доходность зависит от оптимизации или уклонения от налогообложения, а не от цены на нефть. Так что пазл не складывается. Тем более, вряд ли Корецкий или его подручные могут объяснить, кто их на эту борьбу уполномочил и почему она осуществляется за счет государственной "Укрнафты".

Кроме того, искусственно завышенная цена приобретения нефти и газового конденсата приводит к искусственному завышению себестоимости производимых нефтепродуктов, покупателем которых является, помимо прочих, также и Министерство обороны Украины как акционер и инициатор фактической национализации "Укрнафты". У "Укрнафты" уже есть опыт получения лишних 2,3 млрд грн от МОУ в качестве уплаченного НДС за нефтепродукты, поэтому со временем может оказаться, что ценообразование на нефтепродукты в отношениях с МОУ также носит характер не совсем законного обогащения.

Однако есть более реалистичная версия. Закупку и реализацию нефти и нефтепродуктов в "Укрнафте" контролирует дуэт выходцев из "Укргаздобычи" Федоренко Сергей и Сидоренко Татьяна, а "Укргаздобыча" является одновременно главным поставщиком нефти и конденсата в "Укрнафту".

Так что не нужна богатая фантазия, чтобы представить, как чрезмерно уплаченные деньги за сырье находят путь в карманы бенефициаров среди руководства обеих госкомпаний.

В качестве примера СМИ уже много раз упоминали новые программы УГД по бурению скважин, исполнителями которых становятся приближенные к власти предприниматели, "выбуривающие" буквально миллиардные подряды из "Укргаздобычи". В условиях, когда директор "Укрнафты" постоянно жалуется, что к его компании приковано чрезмерное внимание, "Укргаздобыча" полностью изолирована от лишнего внимания и внешнего контроля и выглядит как более надежный механизм распределения денежного потока.

Надеюсь, этот анализ даст основу для размышлений следователям НАБУ, юристам АМКУ и специалистам ГАСУ. Не сомневаюсь, что ГАСУ не могла обойти вниманием эту практику искаженных аукционов в своем отчете о результатах ревизии "Укрнафты" за 2023 год.

Возможно, этим заинтересуется и сам директор "Укртатнафты" Сергей Корецкий, увидев, что претензия к его компании в размере 6,4 миллиарда гривен является результатом ценовых манипуляций со стороны "Укрнафты" самого Сергея Корецкого.