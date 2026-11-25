В комментариях читательница вспомнила, как ее разочаровала распаковка календаря Kinder

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Шоколадный адвент-календарь привлек внимание покупателей своей стоимостью и небольшим весом. Автор обзора считает, что цена такого набора слишком высока, ведь он весит всего 100 граммов вместе с ячейками.

Об этом автор аккаунта @super_znyzhky_akcii написала в Threads. Она показала обратную сторону упаковки, чтобы продемонстрировать содержимое календаря.

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Читательница назвала календарь Kinder самым большим разочарованием среди покупок прошлого года

На обратной стороне упаковки перечислены сладости, входящие в адвент-календарь

Обратная сторона упаковки помогает увидеть, какие сладости входят в календарь

"Есть гораздо лучшие варианты и по цене, и по весу", – отметила автор поста.

В комментариях пользовательница @evgenia.butenko поделилась опытом распаковки адвент-календарей Kinder, KitKat, M&M’s и большого календаря Nutella, которые покупала в прошлом году. По ее словам, больше всего ее разочаровал Kinder, за который она заплатила почти 700 грн.

Другая читательница, @svitlana_atamanyuk, написала, что сама предпочла бы качественную плитку шоколада. В то же время ее дети любят открывать окошки адвент-календарей, поэтому для них она выбирает более дешевые варианты.

Дети читательницы любят открывать окошки, поэтому для них она покупает более дешевые календари

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