Сплошное разочарование почти за 700 грн? Какой сладкий календарь может не понравиться украинцам
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В комментариях читательница вспомнила, как ее разочаровала распаковка календаря Kinder
Шоколадный адвент-календарь привлек внимание покупателей своей стоимостью и небольшим весом. Автор обзора считает, что цена такого набора слишком высока, ведь он весит всего 100 граммов вместе с ячейками.
Об этом автор аккаунта @super_znyzhky_akcii написала в Threads. Она показала обратную сторону упаковки, чтобы продемонстрировать содержимое календаря.
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"Есть гораздо лучшие варианты и по цене, и по весу", – отметила автор поста.
В комментариях пользовательница @evgenia.butenko поделилась опытом распаковки адвент-календарей Kinder, KitKat, M&M’s и большого календаря Nutella, которые покупала в прошлом году. По ее словам, больше всего ее разочаровал Kinder, за который она заплатила почти 700 грн.
Другая читательница, @svitlana_atamanyuk, написала, что сама предпочла бы качественную плитку шоколада. В то же время ее дети любят открывать окошки адвент-календарей, поэтому для них она выбирает более дешевые варианты.
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