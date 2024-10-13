Люди верят, потому что ищут чудеса

Относительно новой "богородицы". В бурные времена всегда выше вероятность появления разного пошиба — "марии деви христос", "мунтян", "богородиц".

Людям трудно смириться со слишком травмирующей реальностью, и они ищут чудеса.

И они имеют право верить во что угодно и кому угодно, если это не переходит за пределы уголовного кодекса и они по своей доверчивости не становятся жертвами мошенничества, вымогательства, незаконной лечебной деятельности и т.д.

И это задача правоохранительных органов — проверять работу "мессий". Ибо сам человек не всегда осознает, что он стал жертвой таких преступлений.

Поэтому, что касается новой "богородицы" — не стоит возмущаться, как люди ей поверили и понесли деньги. Не от хорошей жизни. Это люди, которые не смогли справиться со своими проблемами. Не все могут мыслить критично в состоянии стресса и безысходности.

Этим должны заняться правоохранительные органы и проверить — есть признаки преступления или нет. Публичных сообщений для такой проверки достаточно.

Источник — Facebook Анны Маляр.