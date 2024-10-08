"Богородица" из кофейни: как экс-предпринимательница за деньги "энергетически поддерживает" раненых бойцов и что с этим делать

В непростые времена люди становятся уязвимыми и легче подвергаются постороннему воздействию.

Кейс с киевлянкой, несколько лет назад поверившей в свою исключительность и предлагавшей проведение сомнительных ритуалов, а впоследствии и определенные "лечебные" услуги в обмен на значительные суммы, вызвал оживленную дискуссию. Пока одни искренне удивляются, как можно было пойти за таким человеком и вспоминают другие случаи псевдомессианства, другие яростно защищают помощницу. Сама "Богородица" советует разобраться в себе тем, кто ее критикует и обвиняет в мошенничестве.

"Телеграф" собрал известные факты о жизни Анны Фесун, подозреваемой в шарлатанстве, и поинтересовался у юристов, насколько законны ее действия и можно ли их остановить.

Фильм, какао и практики

В открытых источниках достаточно упоминаний об Анне Фесун – уроженке города Золотоноша на Черкасщине, из которых можно сделать вывод, что она человек творческий и разноплановый. Например, в 2015-м она сняла документальный фильм о писателе Тарасе Прохасько, который был презентован через год на "Мандри.форум", а в 2020-м выложен в общий доступ. В комментариях журналистам автор тогда говорила, что идея ленты "подсказана душой дочери", ее формат очерчивала как "медитативный разговор", а продолжавшийся период пандемии называла "подарком Жизни, поводом для каждого обратить внимание вглубь себя".

У Анны большой круг интересов – от какао до пения, режиссуры и помощи в рождении детей.

В этот же период Анна занималась и бизнесом, который начинался с небольшой "точки" с какао на Контрактовой площади в Киеве, а впоследствии перерос в полноценное заведение — какаоварню "Call me Cacao!". На странице этого заведения (оно уже несколько лет не работает), кстати, встречаются приглашения на магическое путешествие "Коло какао" или "Женский круг какао". Как рассказала "Телеграфу" одна из киевлянок, участие в мероприятиях, было недешевым.

Когда существовало кафе, на ее странице были и приглашения на женские круги.

- Четыре года назад, я прочла пост об этом заведении у кого-то из знакомых, зашла на страницу Анны, которая показалась мне яркой и интересной личностью, — говорит женщина, которая решила не раскрывать свое имя. – Она выкладывала очень хорошие фото, часто вместе с дочерью, писала тоже красиво, и вот на эти "красивые" слова я и купилась. Помню, что она вспоминала о некоем "Круге Жизни", говорила, что на нем можно глубинно пойти в свои травмы, во что-то неизведанное в себе. Меня это заинтересовало, но поскольку я была на тот момент глубоко верующим человеком, решила поинтересоваться, как Анна относится к Богу и Святой Троице. Прямо она не ответила, но говорила как-то туманно, что не верит в Бога, а знает его, равно как и Троицу, ничего больше не объясняла, но говорила, что своими знаниями готова делиться только на "Круге". Но это было не бесплатно – индивидуально участие стоило более 4 тыс. гривен, для семьи – 1200 с каждого взрослого.

История с "Богородицей" нашла большой отклик, некоторые констатируют, что популярность мошенников в такое время понятна.

О том, что происходило во время таких "Кругов Жизни" описывает в издании Vilneslovo кандидат юридических наук Ирина Кременовская. По ее данным, участники этого ритуала должны были пройти подготовку, которая предусматривала отказ от сна на двое суток, а затем соблюдение полуголодной диеты. А во время его проведения организатор применяла манипулятивные методики.

"С помощью таких практик, как "благословение" и "прощение" (участники делятся трогательными историями из своей жизни и в эмоциональной манере "прощают" своих близких) она сначала применяет индуцированное переживание и доводит участников до слез. Кто-то один начинает плакать — другим передается чужое состояние и настроение, но они тоже роняют слезы, — отмечала Ирина. — Проявления сильных эмоций одобряются – чем мощнее они выливаются, тем более действенное внушение производят на группу в целом и на каждого участника отдельно. При переживании сильных эмоций люди в группе теряют способность критически оценивать происходящее и становятся открытыми для дальнейшего внушения".

Автор достаточно жестко отзывается о других методах и практиках, которые применяет Фесун, а также упоминает о ее неоднозначных фото (на некоторых кадрах она обнажена и рядом с дочерью) и наличии судебных решений из-за задолженности перед банками во время своей предпринимательской деятельности. Также Ирина высказывает мнение, что Фесун навязывает своим адептам "чисто сектантские установки", подталкивает к разрыву отношений с родными и тому подобное. В целом называет ее "вероучение — синкретической псевдорелигией, построенной на сочетании разрозненных элементов, заимствованных из христианства, неоязычества и оккультных практик".

Мошенничество или помощь

За три года, прошедших от публикации этой разоблачительной статьи, как видим, в деятельности Анны Фесун мало что изменилось. Разве что она отошла от бизнеса и, кажется, сосредоточилась исключительно на своих практиках в формате "Круг Жизни". И в июне 2022 года женщина сообщила, что у нее теперь новый статус — "Живая Богородица Воплощенная Богородица Матерь Вселенной", а привычным образом для общения с аудиторией стал традиционный украинский наряд, включавший и белую наметку — головной убор, который в древности носили замужние женщины. При этом Анна предлагала приобщиться к своим инициациям, предусматривающим исцеление, передачу сакральных знаний и совместные молитвы.

Фесун настаивает, что с 2018 по 2022 год ее высшие силы готовили к новому статусу.

Как становится понятно из сообщений в соцсетях, у "Богородицы" нашлись поклонники, которые ей поверили и платили деньги. Один из таких случаев стал известен общественности благодаря посту руководительницы коммуникаций Центра экономического восстановления Надежды Потоцкой. Она в общих чертах описала ситуацию одной из малознакомых женщин. Та обратилась к ней за помощью, потому что были нужны средства на то, чтобы рассчитаться за энергетическую поддержку ее любимого, якобы находящегося в коме. И хотя имени женщины автор поста не называла, в комментариях отозвалась Анна Луцюк. Она отметила, что именно Анна Фесун 10 месяцев "держит живым" близкого ей человека, служившего в Интернациональном легионе, и попавшего в больницу после "химической атаки на позиции".

Во всех сообщениях по теме Луцюк пишет почему-то все слова с прописной буквы.

В других ветках обсуждений нашлись люди, донатившие Анне, поскольку поверили, что средства ей нужны именно на лечение любимого мужчины, а не на "магические" практики. Женщина тем временем продолжала настаивать, что обязана буквально всем "Богородице" Фесун.

В комментариях под этим признанием женщины люди выражают сомнения, что вообще был мужчина

На просьбу "Телеграфа" рассказать конкретно о своем случае женщина не отреагировала, без ответа осталось и сообщение, адресованное самой "Богородице". Но свою позицию она изложила в прямом эфире, который вела сегодня с территории Собора Святой Софии Киевской. Продолжался он почти час и состоял из традиционных для женщины месседжей об ее исключительности, прямой связи с Богом и неких чрезвычайных возможностях. К примеру, она уверяла, что может помочь решить проблемы со здоровьем за 5-10 минут… молитвой. При этом Анна не отрицала, что имеет от этого финансовую выгоду.

– Если вас затрагивает, что другой человек зарабатывает деньги своим трудом, своим талантом, разберитесь с собой, что вас затрагивает и триггерит. У меня нет запроса, нужды объяснять, почему я делаю свою работу за деньги. Эти вещи очевидны и понятны. Результаты моего труда очень материальны, очень очевидны. Главные результаты моего труда – это дети, рожденные благодаря моей любви и моей молитве. Это исцеленные семьи, это исцеленные глубинные травмы у детей и у взрослых, это исцеленные роды, спасенные жизни. Вы можете верить, вы можете не верить – это ваше право, – констатировала "целительница". Также она подчеркнула, что со вчерашнего дня страдает от потока лжи, оскорблений и негатива, и что о ее чудесах обязательно будет сказано достойное слово другими.

В сообщениях и комментариях люди называют суммы в десятки тысяч, в которых и донаты.

В обсуждении этой истории многие говорят, что человек демонстрирует явно нездоровые модели поведения, часто вспоминают и "Белое братство" – секту во главе с Марией Девой Христос. Хотя есть и те, кто обращает внимание на ее разумно построенный публичный образ, который кажется очень многогранным: здесь и применение украинских традиций, и религиозных мотивов, потому что видео, сделанные преимущественно на фоне известной святыни и т.д. Что бы ни было в основе действий очередной "Богородицы", можно допустить, что успех ее "учения" частично продиктован сложной ситуацией в нашей стране. Это подчеркивает, в частности, исследовательница, журналистка и волонтер Устя Стефанчук.

"Наше общество сейчас в состоянии перманентного интенсивного стресса, с постоянной угрозой жизни и здоровью — своих и близких, с неуверенностью в будущем, под постоянным давлением негативных новостей, срачей, недоверия ко всему и всем (специальные товарищи работают, чтобы украинцев опрокидывало как в лихорадке ). Все это вместе делает нас изболевшими и супер уязвимыми к разного рода шарлатанству, особенно обещающему нам облегчение, просветление, которое апеллирует к вере, традициям (Богородица Анна здесь прошарила тему), дает ощущение причастности, плеча рядом, надежду на исцеление собственное или родных, сохранение жизни или здоровья, возвращение из плена, отражение пуль и тд.", – отмечает в своем посте Устя.

При этом Надежда Потоцкая, которая и придала огласке ситуацию, в очередном посте подчеркнула, что стоит воздержаться от осуждающих комментариев в сторону пострадавших. Ведь люди в беде очень доверчивы и уязвимы, и задача общества не морализировать, а оградить их от мошенников. Также она отметила, что сейчас очень важно сработать на юридическом уровне, чтобы остановить появление новых жертв.

Сестра Луцюк отмечает, что речь идет о немалых суммах, потраченных ее сестрой неизвестно на что.

Как пояснили "Телеграфу" в адвокатском объединении "Актум", чтобы запустить процесс, позволяющий отреагировать правоохранителям, необходима решительность со стороны людей, осознавших, что они были обмануты.

– В контексте Уголовного кодекса, в этой истории усматривается злоупотребление доверием или обман. Но чтобы такие действия были квалифицированы как мошенничество и был состав преступления, должен быть такой его элемент как объект преступления. Это публичные отношения, взятые под охрану нормами уголовного права, на которые посягнул нарушитель. То есть должен быть человек, пострадавший из-за таких действий своим имуществом или деньгами, и который об этом заявил в полицию, – объясняет адвокат по уголовному и военному праву АО "Актум" Татьяна Лебедева. – Без этого – дело бесперспективное. Но если, например, родные, каким-то образом были задействованы финансово – предоставляли средства или оформляли кредиты, чтобы оплатить "исцеление" по просьбе кого-то из родных, заявителями могут выступить они. А сам человек может быть признан потерпевшим.

Также полиция может внести уведомление о происшествии в ЕРДР по факту завладения денежными средствами. Ведь люди заплатили, потому что им пообещали какое-нибудь "исцеление" или "энергетическую поддержку", но, конечно, это обман, и фактически ничего они не получили. Но также должно быть соответствующее сообщение на линию "102", и тогда полиция будет совершать действия в соответствии с законом, – резюмировала адвокат.