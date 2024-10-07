"Живая Богородица" и "мать вселенной" из Киева выманивает деньги у людей: уже есть жертвы

О деятельности "целительницы" с 2021 года

В Украине продолжают активно вести деятельность разнообразные шарлатаны, которые под видом "магических ритуалов" выманивают у клиентов деньги. История об одной из таковых вновь набирает обороты в соцсети Facebook.

В частности первой тему подняла руководитель коммуникаций Центра экономического восстановления Надежда Потоцкая. Она рассказала, что речь идет о некой Анне Фесун, которая именует себя "Богородицей".

По словам Потоцкой, ей изначально написал малознакомая девушка и попросила денег в долг ради спасения любимого, который находится в коме в больнице за границей. Как оказалось Фесун якобы "шлет энергию", чтобы он жил, а взамен требует денег.

"Начала расплетать клубок, выяснилось, что бедная девушка уже просила в долг более 25(!!!) моих знакомых. Кто-то давал деньги. Еще проводила сбор. Она верит в силу той женщины и готова брать взаймы, чтобы обменивать на энергию", — написала она и отметила, что деньги из пострадавшей тянут таким образом уже около полугода.

Сообщение пострадавшей девушки

Журналистка Александра Горчинская в свою очередь отметила, что Фесун известна киевлянам как владелица заведения Call me cacao.

"Не берусь судить, делает ли эта женщина такой образ сознательно и это стратегия, или у нее есть сложности психоэмоционального характера. Однако из ее постов следует, что чудодейственная сила сошла к ней во время беременности / после рождения дочери Веры. Своего ребенка Анна Фесун очевидно также считает, в определенном роде, божественным творением", — написала она, а также приложила к посту несколько скриншотов.

Стоит отметить, что сестра пострадавшей девушки тоже рассказала, что произошло.

Любопытно то, что статья о деятельности Фесун есть на сайте vilneslovo и датируется она 2021 годом, когда на ее занятия начали обращать внимание неравнодушные люди. Там отметили, что женщина родом из Золотоноши (Черкасская область), а в свою секту жертв затягивает путем проведения "ритуала", в котором требует от жертв не спать и голодать двое суток.

"Псевдоцелитель Анна Фесун работает в малых и средних группах, применяя при этом типичный набор методов манипулирования эмоциональной сферой людей. Ее "коронный" прием – максимально расшатать участников на переживание ярких эмоциональных состояний, вызвав плач или смех", — говорится в материале.

Уже на момент написания статьи было известно, что Фесун имеет кредиты более, чем на сотню тысяч гривен и несколько судебных разбирательств. Сколько жертв "целительница" уже успела развести на деньги понять сложно, однако на нее подписаны почти 800 человек в Instagram и почти 1000 в Facebook.

Как сообщалось ранее, в Сумской области аферистка притворилась "целительницей" и выманила у онкобольной женщины 1,9 млн гривен. Всего от рук мошенницы с "магическими способностями" пострадали 12 человек.