Люди вірять, бо шукають дива

Щодо нової "богородиці". У буремні часи завжди вища вірогідність появи різного штибу — "маріі деві христос", "мунтянів", "богородиць".

Людям важко змиритись з надто травмуюючою реальністю і вони шукають дива.

І вони мають право вірити у що завгодно і кому завгодно, якщо це не переходить межі кримінального кодексу і вони через свою довірливість не стають жертвами шахрайства, вимагання, незаконної лікувальні діяльності тощо.

І це задача правоохоронних органів — перевіряти роботу "месій". Бо сама людина не завжди усвідомлює, що вона стала жертвою таких злочинів.

Тому, щодо нової "богородиці" — не варто обурюватись як люди їй повірили і понесли гроші. Не від хорошого життя. Це люди, які не змогли впоратись зі своїми проблемами. Не всі можуть мислити критично в стані стресу і безвиході.

Цим повинні зайнятись правоохоронні органи і перевірити — є там ознаки злочину чи нема. Публічних повідомлень для такої перевірки достатньо.

Джерело — Facebook Ганни Маляр.