Вымышленный боец и реальные жертвы: новые подробности о "Богородице" из Киева

Журналист и его друзья переводили деньги в поддержку вымышленного бойца

История с так называемой "Богородицей" из Киева обрастает новыми подробностями. Писатель и журналист Богдан Логвиненко сообщил о новых жертвах псевдоцелительницы Анны Фесун.

В частности, он рассказал о схеме мошенничества, касающейся предположительно вымышленного бойца Интернационального легиона. Об этом Богдан Логвиненко написал на своей странице в Facebook.

Несколько знакомых Логвиненко сообщили, что их родственники пострадали от действий Фесуна. Он отметил важность огласки, потому что полиция не начала расследования из-за отсутствия официальных заявлений.

"Должен продолжить это публиковать, поскольку вчера оказалось, что не одна моя знакомая пострадала от действий Анны Фесун, родственники другой моей коллеги также пришли в комментарии к сообщению и заявили, что их близкая – пострадала", — отметил Логвиненко.

По словам журналиста, Фесун использовала вымышленную историю о немецком бойце Дирке. Якобы он воевал в Украине и пострадал от химического оружия. Логвиненко считает, что эта история создана для манипуляций доверчивыми людьми.

Сообщение Богдана Логвиненко в Facebook

Логвиненко признался, что он и его друзья переводили деньги в поддержку вымышленного бойца. Он проверил информацию и выяснил, что ни одно подразделение Интернационального легиона не знает Дирка. Якобы принадлежавший ему шеврон оказался сувенирным.

Сообщение Богдана Логвиненко в Facebook

После огласки страницу Дирка в Facebook удалили. Компания, где он вроде бы работал, отрицала информацию о его пребывании в коме.

Журналист призвал правоохранителей расследовать это дело. Он надеется, что обнародованная информация поможет предотвратить новые случаи мошенничества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как экспредпринимательница за деньги "энергетически поддерживает" раненых бойцов. Мы собрали известные факты о жизни Анны Фесун, подозреваемой в шарлатанстве, и поинтересовались у юристов, насколько законны ее действия и можно ли их остановить.