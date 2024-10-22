Виновных не накажут? Нардеп откровенно рассказал, что будет с делами МСЭК

Прокуроры по таким уголовным делам смогут использовать лазейки

Несмотря на многочисленные скандалы с нарушениями медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), приговоров и реальных посадок по этим делам в ближайшее время ждать не стоит. Их могут затянуть, а нарушители и вовсе могут остаться без наказаний.

Такое мнение высказал депутат Киевского городского совета, фракция "Европейская солидарность" Леонид Емец. Он объяснил, что сам по себе уголовный процесс по таким делам занимает довольно много времени.

"Думаю, что в ближайшее время точно не получим (приговоров и посадок — Ред.), потому что даже если мы берем просто уголовный процесс с процедурой сбора доказательств предъявления подозрений, обвинительного акта, затем рассмотрение дела в суде первой инстанции, затем обязательно рассмотрение апелляции, потому что без этого не будет законного решения. Потом, скорее всего, еще и будет кассация", — говорит депутат.

Также Емец подозревает, что прокуроры по таким уголовным делам смогут использовать лазейки в законодательстве во избежание ответственности. А это значит, по мнению нардепа, что дела МСЭК могут затянуть или нарушителей не накажут.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что глава Хмельницкой областной МСЭК Татьяна Крупа, по версии следствия, хранила огромные суммы в польских банках. Кроме того, как стало известно журналистам, у врача МСЭК из Винницы обнаружили десяток квартир и дорогие электрокары.