Более 70 лет называется в честь деятеля Российской империи. Где этот украинский город

Сейчас город находится под вражеской оккупацией

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Новая Каховка Херсонской области расположена на левом берегу Днепра и находится под российской оккупацией. Город возник в начале 1950-х годов как поселение строителей Каховской гидроэлектростанции. Его название связано с деятелем Российской империи.

"Телеграф" рассказывает о Новой Каховке и происхождении ее названия. Его позаимствовали у соседней Каховки.

Слово "Новая" указывало, что город появился вблизи уже имеющейся Каховки. В то же время Новая Каховка сформировалась как отдельный город со своей планировкой и предназначением.

Каховку назвали в честь деятеля Российской империи. Василий Каховский – русский государственный деятель XVIII века. В 1784–1788 годах он возглавлял Таврическую область, а затем – Екатеринославское наместничество.

Василий Каховский. Фото: Википедия

Почему строители поселились именно на Днепре

Толчком к появлению Новой Каховки стало строительство Каховской ГЭС, которое было начато в 1950 году. На месте будущего города и рядом с ним было село Ключево. Масштабные работы требовали постоянного поселения работников и их семей: с жильем, дорогами, магазинами, школами и медицинской помощью.

Место расположения города определял будущий гидроузел. Работникам нужно было жить вблизи строительной площадки, а затем обслуживать станцию. Потому городские кварталы возводили параллельно с энергетическим объектом. Новую Каховку изначально задумали как город с улицами, общественными зданиями и озеленением, а не как временное жилье на время работ.

Первый гидроагрегат Каховской ГЭС заработал в 1955 году. Станция вошла в Днепровский каскад, а созданное водохранилище давало запас воды для хозяйственных нужд. Проект связан с производством электроэнергии, водоснабжением, орошением и судоходством.

Вода затопила Новую Каховку после взрыва Каховской ГЭС. Фото: росСМИ

На строительстве в Новой Каховке работали рабочие и инженеры разных специальностей. Потребности гидроузла способствовали развитию индустрии, транспорта и городских служб. После завершения основных работ город продолжил расти: здесь остались специалисты, работали предприятия, развивалась инфраструктура для жителей.

Город узнают по застройке первых десятилетий его существования. Среди ее особенностей – "каменные вышиванки", декоративные орнаменты на фасадах, связанные с работой художника Григория Довженко. Они сформировали архитектурный образ города, начинавшегося с инженерного проекта.

"Каменные вышиванки" на фасадах в Новой Каховке

Как сегодня живет Новая Каховка

Под российской оккупацией Новая Каховка опустела. Жизнь в городе существенно пришла в упадок из-за близости к линии фронта и последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС.

В городе постоянные перебои с электроснабжением, а цены на продукты значительно выросли. Оккупационные власти не обеспечивают нормальную работу городской инфраструктуры.

Город грабят представители оккупационных властей и рядовые оккупанты. Они вторгаются в жилые дома на глазах у местных жителей, рассказывает "Нова Каховка.City".

Напомним, "Телеграф" рассказывал, как раньше называлась Каховка в Херсонской области. История города началась с крымскотатарской крепости.