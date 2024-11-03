Военный эксперт Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа" рассказал об угрозах для Украины и ВСУ

Информация СМИ о том, что некоторые западные страны терпят сдачу украинских территорий в обмен на якобы завершение войны, свидетельствует о том, что ВСУ снова становятся заложниками вероятных подковерных договоренностей, а некоторые заявления СНБО вообще составляют секретную информацию, которую враг может использовать в свою пользу.

Вас не удивляют успешные темпы продвижения российских войск – до 200 квадратных километров? Это Институт изучения войны может рассказывать о том, что эти темпы "остаются медленными и соответствуют скорее позиционной войне, чем быстрым механизированным маневрам". Более того, по мнению "аналитиков" этого Института в последнее время российские наступательные действия характеризуются небольшими, локальными, тактическими успехами.

Но почему я обращаю ваше внимание на темпы продвижения? Ибо все это происходит, например, на фоне заявлений президента Польши Дуды, который говорит о том, что некоторые западные страны терпят сдачу украинских территорий в обмен на якобы завершение войны. В интервью Sunday Times он предложил представителям западных стран, предлагающих Украине отказаться от оккупированных территорий, отдать России кусок своей земли. Анджей Дуда подчеркнул, что ослабление позиций или территориальные уступки лишь привлекли бы Россию к дальнейшим агрессивным действиям.

Тем временем Джей Ди Венс, кандидат в вице-президенты США от республиканской партии, соратник Дональда Трампа на днях заявил, что Украина должна отказаться от своих территорий, чтобы положить конец войне с Россией.

Есть и соответствующая информация Financial Times о том, что Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг другу. То есть, можем констатировать, что Вооруженные силы Украины, к сожалению, снова становятся заложниками подковерных возможных политических – я это подчеркиваю – договоренностей. Поэтому я советовал бы воздержаться от комментариев по поводу текущей ситуации или дестабилизации линии фронта.

На днях секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко также пессимистично высказался о ситуации на фронте.

"То, что на данный момент у России есть все преимущества и мы проигрываем, это факт. Нам нужно менять и систему управления, и работать над тем, чтобы у нас было больше ресурсов. Нужно развивать ВПК, у нас есть потенциал", — заявил нардеп.

В свою очередь генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в разговоре с общественным деятелем Бориславом Березой заявил о том, что "фронт у нас посыпался".

Подобные заявления людей, имеющих отношение к сектору безопасности и обороны Украины могут сыграть злую шутку в отношении коллег, имеется в виду должности главкома и его команды. Впрочем, нельзя исключать и заказной характер второй информационной волны против Сырского.

При этом следует обратить внимание на заявление секретаря СНБО Александра Литвиненко, который во время выступления в Верховной Раде 29 октября сообщил, что планируется призвать на службу еще 160 тысяч человек.

"Всего в силы обороны было призвано 1 миллион 50 тысяч граждан. Планируется призвать еще 160 тысяч человек", — заявил он.

По словам Литвиненко, мобилизация еще 160 тысяч человек позволит укомплектовать воинские части до 85%.

Во-первых, по моему мнению, заявлениями главы СНБО должна заниматься Служба безопасности Украины. Речь идет о том, что это чувствительный характер информации – мобилизационные мероприятия и количество необходимого личного состава, мобилизованного для пополнения личного состава. Это информация с ограниченным доступом. Это опять-таки, прости Господи, могла бы выйти в общество Безуглая.

Но когда профессиональный разведчик, глава СНБО говорит о том, что нам необходимо мобилизовать 160 тысяч, давая в общем соответствующие потребности Сил обороны Украины и давая возможности проведения зеркальных действий со стороны Российской Федерации – здесь уже вопрос к компетентности руководителя СНБО.

Во-вторых, Литвиненко говорит о том, что это позволит укомплектовать до уровня 85%.

А еще 15% за счет кого мы будем пополнять личный состав? Еще мобилизуя 200 тысяч? Зачем эти заявления? То есть даются в целом мобилизационные планы и информация о некомплекте Сил обороны Украины. Причем на уровне менее 80%.

И заметьте, глава СНБО не выходит и не говорит о том, что на третьем году войны мы должны менять стратегию войны, переходить от противостояния с РФ личными составами. Потому что в РФ мобилизационный резерв 12-15 миллионов, Украины – 3-3,5. О чем этот уважаемый человек говорит? Он желает стенку на стену? Вторая мировая война?