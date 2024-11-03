Google "спалил" позиции ВСУ на своих картах. Удалить их не получалось по странной причине

Тревожная новость

Google Maps опубликовали обновленные спутниковые снимки на которых зафиксировано расположение украинских военных систем. Представители СНБО незамедлительно обратились к руководству компании, однако там очень цинично отреагировали.

В Google "оправдались" тем, что у них выходной и офисы не работают. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Google Maps опубликовали очередной "пакет" обновленных спутниковых снимков. Как оказалось, на некоторые из фотографий попали украинские военные системы. Этим незамедлительно воспользовались россияне, которые уже начали "разгонять" эти карты по своим каналам.

Представители СНБО обратились к руководству Google с просьбой удалить снимки ,которые раскрывают врагу позиции ВСУ. К удивлению украинской стороны в компании никак не отреагировали на запрос и заявили, что у них выходной день.

Какие именно военные системы попали на снимки — не сообщается.

Позже Андрей Коваленко сообщил о том, что представители Google связались с украинской стороной для решения проблемы со снимками на которых видно размещение военных систем.

Стоит отметить, что обновления в Google Maps происходят примерно каждые две недели. Определенные области на картах специально "замазываются". Это происходит для того, чтобы скрыть расположение секретных объектов или военных баз.

Почему на спутниковых снимках не было скрыто расположение украинских военных систем — остается загадкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что предатель передавал россиянам геолокации украинских войск во время боев за Бахмут. Он также отправлял захватчикам данные о местонахождении объектов гражданской инфраструктуры, коммунальной сферы и промышленного сектора.