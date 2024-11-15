События в Абхазии – это положительный сигнал для всех, кто годами страдает от террора России - Максим Жорин
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Заместитель командира 3-й ОШБр рассказал, почему протесты в Абхазии – это положительный сигнал и что должно последовать за ними
Даже несмотря на определенные особенности протестов и объяснения оппозиции, что они "не против России" — события в Абхазии это положительный сигнал.
Сигнал для всех, кто годами страдает от террора россии. Все возможно, и протестами не должно ограничиваться. Нужно возвращать свои территории, выгонять п****ов, разваливать рф изнутри.
Сил в России недостаточно, чтобы одновременно бороться по всем направлениям. Надо всем — и соседним с рашкой странам, и жителям самой России — уже раздупляться и переходить к активным действиям.
Источник: сообщение Жорина в Telegram.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.