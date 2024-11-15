Заместитель командира 3-й ОШБр рассказал, почему протесты в Абхазии – это положительный сигнал и что должно последовать за ними

Даже несмотря на определенные особенности протестов и объяснения оппозиции, что они "не против России" — события в Абхазии это положительный сигнал.

Сигнал для всех, кто годами страдает от террора россии. Все возможно, и протестами не должно ограничиваться. Нужно возвращать свои территории, выгонять п****ов, разваливать рф изнутри.

Сил в России недостаточно, чтобы одновременно бороться по всем направлениям. Надо всем — и соседним с рашкой странам, и жителям самой России — уже раздупляться и переходить к активным действиям.

Источник: сообщение Жорина в Telegram.