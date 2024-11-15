Журналистка сообщила, что судья Инна Омельян оправдала обвиняемых бывших следователя и прокуроров, занимавшихся делом Николая Пасечника.

Мы дошли до поворотного момента в дурном смысле слова.

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22го января 2014 во время разгона протеста на Грушевского, уже после первых убитых на тот момент Жизневского и Нигояна, беркутня жестоко ответила 72-летнего пенсионера Николая Пасечника.

Его избитого бросили в автозак, отвезли в участок, где следователь Матюша, "не заметив" следов побоев, о которых должен был составить рапорт в прокуратуру, склепал пенсионеру из трех бумажек дело на 15 часов тюрьмы.

Прокурор Клюге подмахнула подозрение и попросила суд избитого деда упрятать в СИЗО. Так и поступили.

Сегодня судья Инна Омельян оправдала обвиняемых бывших следователя и прокуроров, занимавшихся делом Николая Пасечника

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Дело это явно готовилось под закрытие по срокам давности сначала – тянули разбирательство годами, футболили между судами, начинали разбирательство заново – стандартная схема, чтобы тянуть время.

Однако после прощупывания пределов возможного — когда за последние месяцы закрыли ряд дел по срокам давности — перешли к прямым оправданиям преследовавших протестующих.

Господин Пасечник не дожил этого позорного приговора и слава богу, потому что не представляю, что бы он почувствовал.

Почему этот приговор возможен?

Потерпевший скончался. Сыну судья не разрешила вступить в дело его правопреемником. Представительница потерпевшего – на войне.

Большинство активных майдановцев – на войне или погибли.

Внимание общества третий год на войне и преступлениях оккупантов.

Только почувствовав ослабление общественного внимания к делам Майдана, система скатилась в заводские настройки круговой поруки и солидарочки со старой правоохранительной системой.

Очень плохая история. Мрак.

Источник — сообщение Ольги Худецкой в Фейсбуке.