Журналістка повідомила, що суддя Інна Омельян виправдала обвинувачених колишніх слідчого і прокурорів, які займались справою Миколи Пасічника

Ми дійшли до поворотного моменту в поганому сенсі слова.

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22го січня 2014 року під час розгону протесту на Грушевського, вже після перших вбитих на той момент Жизневського та Нігояна, беркутня жорстоко відгамселила 72-річного пенсіонера Миколу Пасічника.

Його побитого кинули в автозак, відвезли у відділок, де слідчий Матюша, "не помітивши" слідів побоїв, про які повинен був скласти рапорт у прокуратуру, склепав пенсіонеру з трьох папірців справу на 15 год тюрми.

Прокурорка Клюге підмахнула підозру і попросила суд побитого діда запроторити в СІЗО. Так і зробили.

Сьогодні суддя Інна Омельян виправдала обвинувачених колишніх слідчого і прокурорів, які займались справою Миколи Пасічника

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Справа ця явно готувалась під закриття по строкам давності спочатку — тягнули розгляд роками, футболили між судами, починали розгляд заново — стандартна схема, щоб тягнути час.

Проте, після промацувань меж можливого — коли за останні місяці закрили низку справ за строками давності — перейшли до прямих виправдань тих, хто переслідував протестувальників.

Пан Пасічник не дожив до цього ганебного вироку і слава богу, бо не уявляю, що би він відчув.

Чому цей вирок став можливий?

Потерпілий помер. Сину суддя не дозволила вступити у справу його правонаступником. Представниця потерпілого — на війні.

Більшість активних майданівців — на війні або загинули.

Увага суспільства третій рік на війні і злочинах окупантів.

Щойно відчувши послаблення суспільної уваги до справ Майдану, система скотилась в заводські налаштування кругової поруки і солідарочки з старою правоохоронною системою.

Дуже погана історія. Морок.

Джерело — допис Ольги Худецької у Фейсбук.