Награда подсанкционного олигарха в Болгарии – пример, как диппредставительства портят репутацию Украины - Виктор Шлинчак
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Глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак о скандале с награждением спикером ВР Русланом Стефанчуком медалью "За особые заслуги перед украинским народом" болгарского политика и олигарха Деляна Пеевского:
Свежий пример, для чего Украине нужны профессиональные послы и что снова не так с нашим посольством в Болгарии.
На днях моя знакомая журналистка написала мне письмо:
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"Витя, привет! В спокойной и безразличной ко всему Болгарии скандал. Все газеты и ФБ буквально рвет на клочья от возмущения фактом награды главного мафиози страны Деляна Пеевского, которую он получил от украинской власти (речь идет о Почетной грамоте Верховной Рады с вручением соответствующей медали – это уже мое объяснение читателям).
Награду ему вручала посланница Украины в Болгарии Олеся Илащук. Несмотря на большую любовь к фотографированию на всех событиях, в которых она участвует, новости о вручении ею награды Пеевскому нет ни на сайте посольства, ни на ФБ странице диппредставительства.
Интересно, что вручение украинской награды состоялось в то время, когда политические силы новоизбранного парламента в Болгарии строят санитарную границу между ними и Пеевским, обвиняемым в массовой скупке голосов избирателей во время недавних внеочередных выборов".
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Я пару дней понаблюдал за реакцией болгарских медиа и соцсетей. И нашел все подтверждения описанных выше фактов. Более того, скажу, что Паевский – не просто неоднозначная персона в Болгарии. Он еще и обвинен Штатами в коррупции и находится под санкциями США по закону Магнитского.
А теперь, как говорит поговорка, к нашим баранам. Вернее, к посолке, которая эту медаль и грамоту вручала. Я склонен допускать, что лоббисты этого господина могли поработать здесь, в Украине, чтобы Паевского наградили медалью. Но ведь работа посольства и состоит в том, чтобы доносить до "Центра" не только отчеты о "встретилась-обнялась-поцеловалась", но и ставить на стоп подобные инициативы, которые вредят имиджу Украины. И эта история как раз демонстрация того, для чего в наших посольствах нужны профессионалы, а не профессиональные выскочки.
К сожалению, в последнее время — не единичны случаи, когда диппредставительства не развивают, а портят репутацию Украины.
Кто читает на болгарском, брошу пару ссылок на обсуждение по поводу награждения Паевского.
Источник: Facebook Виктора Шлинчака
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