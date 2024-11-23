Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак про скандал з нагородженням спікером ВР Русланом Стефанчуком медаллю "За особливі заслуги перед українським народом" болгарського політика та олігарха Деляна Пеєвського:

Свіжий приклад, для чого Україні потрібні професійні посли і що знову не так з нашим посольством у Болгарії

На днях моя знайома журналістка написала мені листа:

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"Вітя, привіт! У спокійній і байдужій до всього Болгарії скандал. Всі газети і ФБ буквально рве на клапті від обурення фактом нагороди головного мафіозі країни Деляна Пеєвського, яку він отримав від української влади (мова йде про Почесну грамоту Верховної Ради з врученням відповідної медалі — це вже моє пояснення читачам).

Нагороду йому вручала посланічка України в Болгарії Олеся Ілащук. Попри її велику любов до фотографування на всіх подіях, у яких вона бере участь, новини про вручення нею нагороди Пеєвському немає ні на сайті посольства, ні на ФБ сторінці диппредставництва.

Цікаво, що вручення української нагороди відбулося в той час, коли політичні сили новообраного парламенту в Болгарії будують санітарний кордон між ними та Пеєвським, якого звинувачують у масовому скуповуванні голосів виборців під час нещодавніх позачергових виборів".

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Я пару днів поспостерігав за реакцією болгарських медіа та соцмереж. І знайшов усі підтвердження описаних вище фактів. Більше того, скажу, що Паєвський — не просто неоднозначна персона в Болгарії. Він ще й звинувачений Штатами в корупції та знаходиться під санкціями США згідно "закону Магнітського".

А тепер, як каже приказка, до наших баранів. Вірніше, до посолки, яка цю медаль і грамоту вручала. Я схильний допускати, що лобісти цього пана могли попрацювати тут, в Україні, аби Паєвського нагородили медаллю. Але ж робота посольства і полягає в тому, щоб доносити до "Центру" не тільки звіти про "зустрілась-обнялась-поцілувалась", але й ставити на стоп подібні ініціативи, які шкодять іміджу України. І ця історія — якраз демонстрація того, для чого в наших посольствах потрібні професіонали, а не професійні вискочки.

На жаль, це останнім часом — непоодинокі випадки, коли диппредставництва не розвивають, а псують репутацію України.

Хто читає болгарською, кину пару посилань на обговорення щодо нагородження Паєвського.

Джерело: Facebook Віктора Шлінчака